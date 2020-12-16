Представителям белорусской оппозиции вручена премия Сахарова за 2020 год

Источник материала: Ежедневник

Оппозиция Беларуси получила премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2020 год. Торжественное вручение награды состоялось 16 декабря на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе.

«Это настоящая честь находиться сегодня рядом с вами в Европейском парламенте», - заявил Сассоли во время церемонии награждения, обращаясь к лауреатам ежегодной премии ЕП.

Он подчеркнул мужество, стойкость перед насилием белорусских оппозиционеров и их стремление жить в свободном демократическом государстве. «Это правда: Беларусь больше не испытывает страха», - сказал глава Европарламента.

Премию от имени представителей белорусской оппозиции получила бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, передает interfax.by.

Лауреатами премии им. Сахарова за 2020 год стали инициаторы Координационного совета - Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало.

В число белорусских лауреатов также вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, глава лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский, основатель популярного телеграм-канала Степан Путило и политик Николай Статкевич.

К слову, премия, названная в честь российского физика-ядерщика Андрея Сахарова, вручается ежегодно с 1988 года.

Ранее белорусы уже становились лауреатами премии Сахарова. В 2004 году Белорусская ассоциация журналистов — за "стремление обеспечить свободу слова, в 2006 году премию получил оппозиционный политик Александр Милинкевич.