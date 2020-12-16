Источник материала: Хартия'97

Ученые: Бристольский динозавр ел мясо и ходил на двух ногах 16.12.2020, 15:24

3D-модель мозга текодонтозавра, созданная английскими палеонтологами, рассказала о его диете и поведении.

Палеонтологи из Бристольского университета решили более основательно изучить окаменелости тектодонтозавра, которые были найдены в Бристоле еще в 1830-х годах, сообщает «Вокруг света» .

Для визуализации мозга доисторического животного исследователи использовали передовые цифровые технологии.

В частности, с помощью компьютерного томографа ученым удалось «извлечь» из камня черепные кости, которые ранее не возможно было идентифицировать.

Текодонтозавр (Thecodontosaurus) – так называемый «ящер с собранными зубами». Это – род динозавров подотряда завроподоморфов, который бродил по территории современной Англии около 205 миллионов лет назад. Он был размером с большую собаку.

Ранее считалось, что этот небольшой динозавр питался лишь растительной едой. Благодаря воссозданию его мозга с помощью новых технологий палеонтологи выяснили следующее. В отличие от своих растениеядных родственников – диплодока и бронтозавра, текодонтозавр мог быть всеядным и ходить на двух ногах.





Результаты анализа оказались довольно неожиданными, отметил Антонио Баллель из Бристольского университета.

Он рассказал, что томограф помог обнаружить важные особенности в строении мозга текодонтозавра.

Моделирование свидетельствовало о наличии у животного долей мозга, которые отвечают за равновесие тела, а также за баланс движений глаз и шеи. Это доказывало, что динозавр хорошо ходил на двух ногах и был проворным охотником. А не только жевал траву.





Воссоздание внутреннего уха указало на то, что животное обладало высокой частотой слуха. Текодонтозавр хорошо распознавал звуки, издаваемые другими животными. Скорее всего, эта способность была ему необходима не только для того, чтобы скрываться от врагов, но и для самостоятельной охоты.

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