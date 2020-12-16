ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Николай Сванидзе: Лукашенко демонстрирует слабость

16.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Николай Сванидзе: Лукашенко демонстрирует слабость

  • 16.12.2020, 15:15
  • 2,109
Николай Сванидзе: Лукашенко демонстрирует слабость
Николай Сванидзе

Телеведущий выступил в защиту белорусских журналисток.

Известный российский телеведущий Николай Сванидзе выступил в поддержку арестованных белорусских журналисток и обратился к Лукашенко, сообщает tut.by:

— Журналистам не место в автозаке и на нарах. Особенно если эти журналисты женщины. Преследуя их, сажая за решетку, вы демонстрируете не силу, а слабость. Освободите Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову, оставьте журналистов в покое, дайте им выполнять свою работу.

Напомним, журналист tut.by Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом по ч. 3 ст. 178 УК — «Разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям», которое возбудила Генеральная прокуратура. Катерина в своей статье привела слова медика о том, что в крови у Романа Бондаренко не было алкоголя. Представители власти заявляли об обратном. Сейчас она находится в СИЗО на Володарского.

Журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушек задержали 15 ноября после прямого эфира с «Площади перемен», где силовики жестко разогнали акцию протеста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущий выступил в защиту белорусских журналисток.
 
Новости дня
Новости разные
 
Представителям белорусской оппозиции вручена премия Сахарова за 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика