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«Белавиа» отменяет целый ряд авиарейсов

16.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Белавиа» отменяет целый ряд авиарейсов

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  • 16.12.2020, 14:55
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«Белавиа» отменяет целый ряд авиарейсов
Фото: charter97.org

Из Беларуси все сложнее уехать.

Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все аэропорты России, кроме московского Домодедово, до 31 января 2021 г. включительно в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Кроме того, до 31 декабря приостановлено выполнение полетов в Таллин, до 1 января — в Ашхабад, до 31 января 2021 г. — в Ригу. Еще «Белавиа» не будет летать в Будапешт и Алматы до 27 марта 2021-го.

В авиакомпании напоминают, что вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 г., обратившись в любое время до указанной даты в кассы, представительства или службу поддержки авиакомпании.

Отметим, что с 21 декабря Беларусь закрывает наземную границу со всеми странами, кроме России.

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Теги: Минск
 
 
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Из Беларуси все сложнее уехать.
 
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