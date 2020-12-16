Молодая жена Петросяна перевезла к нему свою маму

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена российского сатирика Евгения Петросяна удивила поклонников: по словам приближенного источника, Татьяна Брухунова перевезла свою маму в супружескую квартиру.

75-летний юморист во второй раз стал отцом в марте. Маленького сына артиста долгое время скрывали от глаз общественности, и лишь недавно новоиспеченные родители решились показать снимки крохи.

Забота о маленьком ребенке заставила Брухунову пересмотреть свою жизнь. Все свободное время Татьяна проводит дома, пока Петросян зарабатывает деньги для семьи.

Как стало известно, материнство кардинально изменило характер молодой жены Петросяна: Татьяна Брухунова призвала на помощь свою маму, которая начала жить с супругами.

"Таня стала строгая какая-то. Там еще теща сейчас с ними живет. Они, кстати, все переболели COVID-19. И ребенок тоже, но сейчас все в порядке", - поделился с изданием "Собеседник" давний приятель Петросяна - Георгий Териков.

Также, по словам друга юмориста, развод с первой супругой - Еленой Степаненко - серьезно ударил по "финансовой подушке" Петросяна, который также остался без концертов из-за пандемии.

Рассказал Териков и об отношениях Петросяна со старшей дочкой, отметив, что Викторине не стоит держать обиду на отца. По его словам, сатирик всегда помогал дочери и внукам, и даже купил им особняк в США.

Напомним, что недавно в сети обсуждали еще одну новость из жизни сатирика: Петросян нашел замену супруге и нанял новую молодую помощницу.

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