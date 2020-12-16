Видео: в Каменной Горке BMW врезался в Hyundai, затем скрылся. У истории счастливый конец (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Наш читатель Денис разыскивает очевидцев ДТП с участием его Hyundai Solaris, который был припаркован на улице Колесникова, в районе дома №17 — в столичном микрорайоне Каменная Горка. Сегодня, 4 декабря, в 13:16 в эту машину на скорости врезался BMW с транзитными номерами. После этого, несмотря на полученные автомобилем повреждения, водитель скрылся с места происшествия.

— В момент ДТП я был на работе. Мне позвонил очевидец: мужчина очищал свою машину от снега. Он рассказал, что была авария, и скинул ссылку в домовой чат в Telegram, где я смог получить видео с камеры наблюдения, — рассказал корреспонденту Onliner Денис.

На записи видно, как на практически пустой дороге автомобиль врезается в припаркованную у края проезжей части машину. Удар такой, что ее отбрасывает на несколько метров вперед. После этого из приехавшей машины вышел человек, который затем продолжил свой путь пешком, а водитель с места ДТП скрылся.

— Я приехал на место, ко мне подошел еще один очевидец, который рассказал, что видел все с балкона. По его словам, BMW свернул направо, в сторону улицы Лидской (авария произошла неподалеку от перекрестка улиц Колесникова и Лидской). И как минимум еще один раз эта же машина снова проезжала через место ДТП, — отметил Денис.

Вызвали ГАИ.

— Подходил еще один человек, рассказал, что пытался сфотографировать то, что случилось, но телефон «залагал» — комично, да. С его слов, управляла этой машина женщина, а автомобиль был на транзитных номерах, — добавил собеседник.

Он указал на то, что спустя несколько мгновений после ДТП по противоположной стороне улицы проехал милицейский автомобиль. Также совсем рядом от места аварии проезжал автобус с пассажирами (маршрут №54) — возможно, они что-то видели.

— Сотрудники ГАИ оформили ДТП, мне сказали, что дальше будут уже разбираться в ГАИ города. Гарантий как таковых нет, так как номера авто не записаны. Я уж не знаю, как в таких случаях работает ГАИ, найдут ли они виновника, — говорит Денис.

У Hyundai разбита левая часть. Во что выльется восстановление, пока сказать трудно — вердикт должны вынести оценщики.

Дополнено

Денис рассказал корреспонденту Onliner, что виновника произошедшего нашли.

— Я связался с автобусным парком. Они все проверили и оказалось, что в автобусе, который видно на записи, стоял регистратор. Номера BMW попали на видео. Я сообщил об этом в ГАИ и уже на следующий день забрал справку о ДТП с данными второго участника, — сообщил наш читатель.

Это только первая часть решения возникшей проблемы — еще же нужно дождаться страховой выплаты.

— Сейчас морока со страховой. Первичная и дополнительная оценки уже прошли, если все пойдет хорошо, то я получу в ближайшем будущем возмещение, — отметил Денис. — Но есть и подводные камни, так как страховка как будто бы была, но виновник ДТП и тот, кто страховал автомобиль, — разные люди. А поскольку машина была с транзитными номерами, там еще выясняют, действовала ли вообще страховка, так как не исключено, что это страховка предыдущего владельца, а новый мог ее и не оформить.

Есть и обнадеживающая новость: если у виновника ДТП страховки нет, но потерпевший, в свою очередь, добросовестно оформил страховку — он имеет право на страховые выплаты. Ранее подобные случаи Onliner комментировали в Белорусском бюро по транспортному страхованию.

— Необходимо обратиться, во-первых, к указу президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 года №530 «О страховой деятельности», а также к уставу Белорусского бюро по транспортному страхованию. Пункт 39 этого устава определяет, в каких случаях производятся расчеты с потерпевшими. В частности, потерпевший может рассчитывать на выплаты, даже если у причинителя вреда отсутствовал договор обязательного страхования. Обязательное условие при этом — у самого потерпевшего должен быть договор обязательного страхования. В таком случае Белорусское бюро по транспортному страхованию производит выплаты, — пояснили специалисты.

Белорусское бюро по транспортному страхованию, рассчитавшись с потерпевшим, направит виновнику регрессный иск о возмещении этих средств в случае использования транспортного средства в дорожном движении без заключения договора страхования.

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