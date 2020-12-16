Fitch Ratings: политический кризис в Беларуси повышает риски для финансовой стабильности

Усиление политических волнений в Беларуси может обусловить дополнительное давление на международные резервы и привести к оттоку депозитов, что повышает риски для макроэкономической и финансовой стабильности.





К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings в своем обзоре по ситуации в Беларуси.

В нем отмечается, что альтернативные источники финансирования и запас денежных средств сглаживают риски, связанные с финансированием, на ближайшее время. Политический кризис в Беларуси, последовавший за августовскими президентскими выборами, негативно сказался на международных резервах и банках, что привело к пересмотру агентством в ноябре прогноза по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте «B» со «Стабильного» на «Негативный».

«Сохраняется возможность усиления политического кризиса. Это создает риски новых социальных волнений, забастовок, дополнительной дипломатической напряженности в отношениях с западными странами и потенциально более жестких санкций помимо тех, которые в настоящее время направлены против нескольких представителей власти, включая президента», — констатирует Fitch Ratings.

«Мы ожидаем ослабления международных резервов относительно сопоставимых стран в 2021-2022 годах, в то время как снижение доверия внутри страны будет оказывать давление на ликвидность у банков. Дальнейшее ослабление белорусского рубля может негативно повлиять на динамику долга ввиду высоких валютных рисков, а также на качество активов и капитализацию банков», — говорится в сообщении.

По мнению Fitch Ratings, политический кризис может также привести к увеличению политического давления на Национальный банк Беларуси в плане поддержки роста и может создать неопределенность в отношении направленности политики и риски для улучшений в плане макроэкономической стабильности, достигнутых в последние годы благодаря повышению согласованности монетарной и фискальной политики и политики в области заработной платы.

Как отмечают аналитики рейтингового агентства, Беларусь удовлетворила основную часть своих потребностей в финансировании на 2020 год еще до августа, и краткосрочные фискальные риски и риски в области внешнего финансирования являются сдержанными ввиду доступности альтернативных источников финансирования и запаса денежных средств.

На Китай и Россию (включая Евразийский фонд стабилизации и развития) приходится основная часть существующего внешнего долга, а также погашений внешнего долга, предстоящих в 2021-2022 годах. Новое финансирование, связанное с Россией, отражает длительную историю финансовой поддержки для Беларуси, отмечает Fitch Ratings.