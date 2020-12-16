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Тихановской вручена премия Сахарова
Источник материала: АФН
На пленарном заседании Европарламента в Брюсселе среду, 16 декабря, прошла церемония вручения премии Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год, которой удостоились активисты демократической оппозиции Беларуси.
Председатель Европарламента Давид Сассоли вручил награду экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской и Веронике Цепкало, передает DW.
В церемонии также приняли участие председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Белецкий и основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.
"Белорусский народ показал, что никакой авторитаризм не сможет остановить изменения, новую главу истории страны", - отметил Сассоли.
Тихановская назвала премию Сахарова "большой честью", "новым стартом для Беларуси" и отметила, что она принадлежит всем белорусам, которые "в этом году объединились в стремлении к изменениям". "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская.
В пресс-службе Тихановской сообщили, что премия, величина которой составляет 50 тыс. евро, пойдет на поддержку пострадавших от репрессий беларусов.
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На пленарном заседании Европарламента в Брюсселе среду, 16 декабря, прошла церемония вручения премии Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год, которой удостоились...
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