«Калининградская область получит щит и меч». Польское СМИ - о наращивании сил России на Балтике

Источник материала: Tut.by

Минобороны России приняло решение усилить войска в Калининградской области, повысив их способность противостоять надводным силам. Первым следствием такого решения станет размещение в регионе третьего дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион». Однако здесь ясно не все, сообщает польское военное издание Defence 24.



Фото: wikipedia.org

На сайте отмечается: в статье «Известий» о размещении «Бастионов» указано, что «в следующем году Калининградская область получит щит и меч». Однако, раскрывая тему, автор статьи назвал «Бастионы» мечом, не упомянув «щит». Это может означать, что в регионе также разместят некое оборонительное вооружение, вероятно — зенитно-ракетные комплексы.

Сейчас уже известно о том, что подразделение «Бастионов» будет размещено вблизи польской границы, вероятно — в районе размещения 27-й отдельной ракетной бригады (село Донское Светлогорского района), откуда 100 километров до порта Гдыня.

По словам российских специалистов, такое расположение части позволяет ракетным комплексам «накрывать» почти всю акваторию Балтийского моря, прилегающую к Калининградской области. До недавнего времени там стояли два дивизиона «Бастионов» и один — комплексов «Бал».

Ввод в строй третьего подразделения «Бастионов» означает, что российские военные сделали ставку на сверхзвуковые ракеты «Оникс», которые могут поражать не только надводные, но и наземные цели на расстоянии до 600 километров. Польское издание отмечает, что «Ониксами» теоретически возможно поразить газовый терминал в Свиноуйсьце, причем у ракет остается еще «запас» в 250 километров для выполнения маневра над Балтийским морем (что дает возможность, например, атаковать объект с запада).

Решение ввести еще одно подразделение «Бастионов» в Калининградскую область должно стать ответом на наращивание сил НАТО в Европе. При необходимости береговые комплексы смогут поражать не только корабли, но и наземные базы НАТО, пишет defence24.pl.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» состоит из четырех штатных пусковых установок на шасси МЗКТ-7930, каждая из которых может нести две ракеты П-800 «Оникс». В одном залпе комплекс выпускает до восьми ракет, заряжание производится одновременно на всех пусковых установках с четырех транспортно-заряжающих машин.