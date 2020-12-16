Hennessey показала серийный образец гиперкара Venom F5, который должен набирать более 500 км/ч

Источник материала: Tut.by

Американская компания Hennessey уже не первый год вынашивает планы по созданию самого быстрого дорожного автомобиля, который должен превзойти по «максималке» Bugatti Chiron и прочие проекты , подчиненные лишь одной идее — скорости. Осенью 2017 года прошел показ предсерийного образца Venom F5, но только сейчас Hennessey смогла подготовить первый полностью готовый экземпляр своего гиперкара.





От прототипа трехлетней давности товарный Venom F5 имеет ряд отличий. Во-первых, это новый и более мощный двигатель V8, который, если верить фирме, почти целиком состоит из оригинальных комплектующих. У нижневальной «восьмерки» чугунный блок, кованые алюминиевые поршни, система смазки с «сухим» картером и пара турбокомпрессоров (их корпуса изготавливаются на 3D-принтере), с помощью которых отдача доведена до 1842 л.с. и 1617 Нм крутящего момента. В общем неспроста агрегату объемом 6,6 л в Hennessey дали имя Fury (то есть «ярость»).









В трансмиссии — 7-ступенчатый «робот» с одним сцеплением и задний привод. В основе купе лежит изготовленный из углепластика монокок массой 86 кг, из этого же материала сделаны и внешние панели кузова. В снаряженном состоянии Venom F5 весит 1360 кг, а на разгон до первой «сотни» будет тратить около 2,6 секунды. Для достижения 400 км/ч купе понадобится 15,5 секунды, а заявленная максимальная скорость — «более 500 км/ч»!





Впрочем, все эти данные — расчетные: реальные заезды Venom F5 состоятся уже в следующем году. Интерьер купе отделан кожей и углепластиком, а вместо привычных руля и аналоговых приборов — специальный штурвал и 7-дюймовый экран. Также есть мультимедиа-система с 9-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.





Всего Hennessey собирается изготовить 24 экземпляра Venom F5, а первые заказчики должны получить машины в следующем году. Стоимость — от 2,1 миллиона долларов, хотя три года назад компания озвучила базовый ценник в 1,6 миллиона.