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Hennessey показала серийный образец гиперкара Venom F5, который должен набирать более 500 км/ч
Источник материала: Tut.by
Американская компания Hennessey уже не первый год вынашивает планы по созданию самого быстрого дорожного автомобиля, который должен превзойти по «максималке» Bugatti Chiron и прочие
От прототипа трехлетней давности товарный Venom F5 имеет ряд отличий. Во-первых, это новый и более мощный двигатель V8, который, если верить фирме, почти целиком состоит из оригинальных комплектующих. У нижневальной «восьмерки» чугунный блок, кованые алюминиевые поршни, система смазки с «сухим» картером и пара турбокомпрессоров (их корпуса изготавливаются на 3D-принтере), с помощью которых отдача доведена до 1842 л.с. и 1617 Нм крутящего момента. В общем неспроста агрегату объемом 6,6 л в Hennessey дали имя Fury (то есть «ярость»).
В трансмиссии — 7-ступенчатый «робот» с одним сцеплением и задний привод. В основе купе лежит изготовленный из углепластика монокок массой 86 кг, из этого же материала сделаны и внешние панели кузова. В снаряженном состоянии Venom F5 весит 1360 кг, а на разгон до первой «сотни» будет тратить около 2,6 секунды. Для достижения 400 км/ч купе понадобится 15,5 секунды, а заявленная максимальная скорость — «более 500 км/ч»!
Впрочем, все эти данные — расчетные: реальные заезды Venom F5 состоятся уже в следующем году. Интерьер купе отделан кожей и углепластиком, а вместо привычных руля и аналоговых приборов — специальный штурвал и 7-дюймовый экран. Также есть мультимедиа-система с 9-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Всего Hennessey собирается изготовить 24 экземпляра Venom F5, а первые заказчики должны получить машины в следующем году. Стоимость — от 2,1 миллиона долларов, хотя три года назад компания озвучила базовый ценник в 1,6 миллиона.
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