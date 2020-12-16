Новую гостиницу Mercure на Зыбицкой выставили на торги за 25,6 миллиона долларов

Источник материала: Tut.by

Новую четырехзвездочную гостиницу Mercure на Зыбицкой выставили на аукцион за 25,6 миллиона долларов за долги. Подробности сообщает Realt.by.





Гостиница Mercure на улице Зыбицкой строилась долго. Возведение объекта началось более 10 лет назад, а открыть отель обещали сначала в 2014 году, затем в 2017 году, и еще раз — в 2018 году. Первые постояльцы в итоге въехали лишь в 2019 году. Но объект недвижимости проработал лишь несколько месяцев. Известно, что между белорусскими и российским совладельцами гостиницы был конфликт. Далее последовала процедура банкротства хозяев объекта, и, как следствие, гостиница выставлена на продажу.

Собственник гостиницы — СООО «Славичи». Начальная стоимость объекта — 64 863 950 рублей. По актуальному курсу Нацбанка на сегодня — это 25,6 миллиона долларов. Интересно, что торги будут проводиться с понижением начальной стоимости, но минимальный возможный предел также указан — 61 620 753 рубля.





В гостинице 126 номеров, есть административное помещение на 206 «квадратов», ресторан на 737,8 «квадратов», собственный подземный паркинг на 45 мест.

— Интерес к отелю есть, но я не уверен, что люди готовы покупать такой объект с первого аукциона по рыночной цене. С другой стороны, важно учитывать, что, во-первых, это полностью готовый к эксплуатации объект недвижимости, а во-вторых, гостиница построена на улице Зыбицкой, где строительство очень ограничено. Это все обеспечивает отелю уникальность, а значит, и инвесторы, уверен, найдутся, — рассказал директор ЗАО «Белреализация» Михаил Андреев.

Аукцион состоится 12 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 11 января 2021 года.