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Новую гостиницу Mercure на Зыбицкой выставили на торги за 25,6 миллиона долларов
Источник материала: Tut.by
Новую четырехзвездочную гостиницу Mercure на Зыбицкой выставили на аукцион за 25,6 миллиона долларов за долги. Подробности
Гостиница Mercure на улице Зыбицкой строилась долго. Возведение объекта началось более 10 лет назад, а открыть отель обещали сначала в 2014 году, затем в 2017 году, и еще раз — в 2018 году. Первые постояльцы в итоге въехали лишь в 2019 году. Но объект недвижимости проработал лишь несколько месяцев. Известно, что между белорусскими и российским совладельцами гостиницы был конфликт. Далее последовала процедура банкротства хозяев объекта, и, как следствие, гостиница выставлена на продажу.
Собственник гостиницы — СООО «Славичи». Начальная стоимость объекта — 64 863 950 рублей. По актуальному курсу Нацбанка на сегодня — это 25,6 миллиона долларов. Интересно, что торги будут проводиться с понижением начальной стоимости, но минимальный возможный предел также указан — 61 620 753 рубля.
В гостинице 126 номеров, есть административное помещение на 206 «квадратов», ресторан на 737,8 «квадратов», собственный подземный паркинг на 45 мест.
— Интерес к отелю есть, но я не уверен, что люди готовы покупать такой объект с первого аукциона по рыночной цене. С другой стороны, важно учитывать, что, во-первых, это полностью готовый к эксплуатации объект недвижимости, а во-вторых, гостиница построена на улице Зыбицкой, где строительство очень ограничено. Это все обеспечивает отелю уникальность, а значит, и инвесторы, уверен, найдутся, — рассказал директор ЗАО «Белреализация» Михаил Андреев.
Аукцион состоится 12 января 2021 года, заявки на участие принимаются до 11 января 2021 года.
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Гостиница на Зыбицкой строилась более 10 лет. Первые постояльцы въехали в нее в 2019 году. Первые постояльцы в итоге въехали лишь в 2019 году. Но объект недвижимости...
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