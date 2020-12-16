Самый большой айсберг в мире вот-вот врежется в небольшой остров. Это приведет к гибели животных

Источник материала: Tut.by

Самый большой айсберг в мире вот-вот врежется в небольшой остров, что может уничтожить целое поколение пингвинов и детенышей тюленя. Об этом пишет Business Insider .



Фото: wikimedia.org

Айсберг, получивший название A68a, откололся от шельфового ледника Антарктики в 2017 году. С тех пор он дрейфует в направлении севера и теперь находится в опасной близости от острова Южная Георгия. Этот район является убежищем для миллионов папуанских, макаронных и королевских пингвинов, а также морских котиков и морских слонов.

Некоторые части ледника откололись по пути, но A68a все еще сохраняет рекордную массу. Длина айсберга составляет около 150 километров, а ширина — 48. Между тем остров Южная Георгия имеет длину 167,4 километра и ширину 37 километров.

Айсберг может разбить подводный шельф острова, что уничтожит морскую жизнь на своем пути и опустошит подводную экосистему. Или же просто проскользнет над морским дном, пока почти не достигнет береговой линии острова. Тогда айсберг может остаться там на 10 лет.

Это перекроет доступ к океану для родителей пингвинов и тюленей, которые спускаются в воду, чтобы пополнить запасы рыбы и криля, чтобы прокормить своих детенышей. А если им придется делать большой крюк, то детеныши останутся без пищи на долгое время, что грозит голодной смертью.

Но у детенышей тюленей и пингвинов еще есть надежда. В последнюю минуту мощное океаническое течение может все еще отклонить айсберг от мелководья, окружающего остров. Это уменьшит ущерб для живых существ, но все равно может изменить экосистему океана вокруг острова, затопив его пресной талой водой.

Во вторник Антарктическая служба Британии объявила о планах отправить группу ученых к айсбергу, где они намерены исследовать воздействие всей этой пресной воды.