Сигнал Лукашенко или оппозиции? Аналитик о назначении посла США в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сигнал властям или оппозиции? Аналитик о назначении посла США в Беларуси

Назначение Джули Фишер новым послом США в Беларуси можно расценивать как "определенный шаг вперед в белорусско-американских отношениях, говорящий о некотором смягчении", однако при этом следует учитывать смену администрации, происходящую в данный момент времени в США, отмечает собеседник радио Sputnik .

"В США сейчас происходит смена администрации и, как правило, демократические администрации более въедливо относятся к обеспечению политических свобод и давлению на оппозицию, чем администрации президентов-республиканцев, поэтому назначение при Трампе ― это одно, а что будет при Байдене — это несколько другое", — рассуждает Нейжмаков.

Это не означает, что ужесточение конфликта между нынешним руководством Беларуси и новой властью в США непременно произойдет, однако некоторые проблемы для команды Лукашенко не заставят себя ждать, полагает эксперт.

"Мы видим активизацию белорусской оппозиции на этом фоне ― ту же колонку Светланы Тихановской в "Washington Post", где она призывала к ужесточению санкций США в отношении Беларуси и говорила, что хотела бы посетить Вашингтон во время инаугурации Байдена, то есть несмотря на неплохой сигнал для Минска с назначением посла, в дальнейшем отношения Минска и Вашингтона ждут сложные времена", ― считает Нейжмаков.

Назначения американских дипломатов на постсоветском пространстве и в других странах, с которыми у США складываются "холодные отношения", как правило, запускают дискуссии о том, что это не столько положительный сигнал для действующего руководства стран, сколько, наоборот, тревожный и ориентированный в сторону оппозиции, добавляет специалист.

"По биографии Фишер можно посмотреть, что она работала в свое время в посольстве Грузии при Саакашвили. Это человек, который с постсоветским пространством знаком не понаслышке. Можно рассматривать как одну из версий, что риторика американской администрации будет ближе белорусской оппозиции, чем более отстраненная позиция чиновников при Трампе. Но в то же время как будут складываться прагматичные отношения ― многое будет зависеть от конъюнктуры, на которую будет ориентироваться Байден", ― резюмирует Нейжмаков.

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