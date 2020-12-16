Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька

Источник материала: Onliner

Отношение к собранным из готовых панелей зданиям у многих жителей постсоветского пространства обусловлено детской травмой от взросления сугубо в их окружении. Однако, как показывает современная практика, и из такого материала могут получаться актуально выглядящие объекты. Один из таких примеров появился в Берлине.

Здание, спроектированное местным бюро FAR frohn & rojas, получило название Wohnregal. По сути, оно носит универсальный характер. Внутренние помещения площадью от 35 до 110 кв. м можно приспособить и для размещения офисов, и под жилье. При этом собран этот шестиэтажный корпус был всего за шесть недель. В этом преимущество работы со структурными элементами, созданными индустриальным методом.





















Несмотря на использованный материал, тяжеловесным объект не выглядит. Этому впечатлению способствует целый ряд использованных в проекте приемов. Например, лестничные клетки от улицы отделяет лишь решетка — они фактически оставлены открытыми. На главных же фасадах обращают на себя внимание огромные сдвижные окна, которые в теплое время можно легко открыть для вентиляции помещений. При этом его будет отделять от улицы защитный экран мятно-зеленого цвета.



















