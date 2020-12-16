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Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька

16.12.2020 16:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отношение к собранным из готовых панелей зданиям у многих жителей постсоветского пространства обусловлено детской травмой от взросления сугубо в их окружении. Однако, как показывает современная практика, и из такого материала могут получаться актуально выглядящие объекты. Один из таких примеров появился в Берлине.

Здание, спроектированное местным бюро FAR frohn & rojas, получило название Wohnregal. По сути, оно носит универсальный характер. Внутренние помещения площадью от 35 до 110 кв. м можно приспособить и для размещения офисов, и под жилье. При этом собран этот шестиэтажный корпус был всего за шесть недель. В этом преимущество работы со структурными элементами, созданными индустриальным методом.

Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька
Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька
Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька
Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька
Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька

Несмотря на использованный материал, тяжеловесным объект не выглядит. Этому впечатлению способствует целый ряд использованных в проекте приемов. Например, лестничные клетки от улицы отделяет лишь решетка — они фактически оставлены открытыми. На главных же фасадах обращают на себя внимание огромные сдвижные окна, которые в теплое время можно легко открыть для вентиляции помещений. При этом его будет отделять от улицы защитный экран мятно-зеленого цвета.

Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька
Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька
Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька
Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька
Хрущевка XXI века. Как может выглядеть современная панелька

 
 
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Отношение к собранным из готовых панелей зданиям у многих жителей постсоветского пространства обусловлено детской травмой от взросления сугубо в их окружении....
 
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