Житель Брестчины избил и ограбил прохожего в Минске

Сотрудники уголовного розыска Минского ОВД задержали 46-летнего мужчину, который с применением насилия похитил имущество.





По сообщению пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, 49-летний житель Минского района возвращался домой и к нему в подземном переходе подошли двое незнакомых мужчин. Один из них нанес ему несколько ударов, забрал мобильный телефон, портмоне с банковскими карточками.

Вскоре правоохранители установили личность зачинщика и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель Брестской области.

Товарищи сняли с карты 50 рублей и потратили их на алкоголь, а мобильный телефон продали за 20 рублей.