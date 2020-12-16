ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Брестчины избил и ограбил прохожего в Минске

16.12.2020 16:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сотрудники уголовного розыска Минского ОВД задержали 46-летнего мужчину, который с применением насилия похитил имущество.

Житель Брестчины избил и ограбил прохожего в Минске

По сообщению пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, 49-летний житель Минского района возвращался домой и к нему в подземном переходе подошли двое незнакомых мужчин. Один из них нанес ему несколько ударов, забрал мобильный телефон, портмоне с банковскими карточками.

Вскоре правоохранители установили личность зачинщика и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель Брестской области.

Товарищи сняли  с карты 50 рублей и потратили их на алкоголь, а мобильный телефон продали за 20 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники уголовного розыска Минского ОВД задержали 46-летнего мужчину, который с применением насилия похитил имущество.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Калининградская область получит щит и меч». Польское СМИ - о наращивании сил России на Балтике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика