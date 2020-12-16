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В барановичской пятиэтажке эвакуировали 15 человек
Источник материала: Навiны
В Барановичах из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 15 человек.
По сообщению МЧС, инцидент произошел в доме на улице 50 лет ВЛКСМ утром 16 декабря. Возгорание случилось в квартире на первом этаже, на верхних этажах было плотное задымление.
Работники МЧС спасли 66-летнего владельца квартиры. Пострадавшего госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами.
Причины произошедшего выясняются.
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В Барановичах из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 15 человек.
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