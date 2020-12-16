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Фестиваль японской культуры в Беларуси в этом году пройдет в онлайн-формате

16.12.2020 16:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ежегодный фестиваль японского кино впервые переходит в онлайн-формат и расширяет границы: помимо кинолент в рамках Japan Fest можно будет увидеть дополнительные арт-блоки, которые помогут понимать японскую культуру чуть лучше.

Фестиваль японской культуры в Беларуси в этом году пройдет в онлайн-формате

Блок «Кино» представлен семью фильмами эпохи 2000-х: мелодрамы, детективы, хорроры, исторические боевики, смело миксующие язык традиций с новейшими веяниями времени, компьютерную графику, драматургию манги и классические сюжеты. Фильмы рисуют невероятный образ Японии — страны разносторонних культур и субкультур.

«Токийский гуль» — фильм в двух частях, снятый на основе популярной серии манги Суи Исиды, расскажет о существовании в альтернативной реальности. Гули существуют рядом с обычными людьми, но вынуждены скрывать свою истинную природу.

«Третье убийство»фильм-участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Психологический детектив о тайнах правосудия и хрупкости человеческой души снял Хирокадзу Корэ-эда, лауреат Золотой пальмовой ветви приза жюри Каннского кинофестиваля.

Также можно будет увидеть фильм одного из самых продуктивных режиссёров современности Такаси Миикэ: снимая несколько разножанровых фильмов в год, он участвует в крупных международных кинофестивалях, пишет сценарии и работает оператором. Его экранизация популярного японского комикса-манга «Страшная воля богов» снята в традициях культовых японских боевиков: здесь смешаны и ужасы, и фэнтези. В рамках Japan Fest представлен еще один фильм этого режиссера — «Тринадцать убийц», показанный на Венецианском кинофестивале.

Зрелищная и эстетская картина «Синоби» Тена Cимоямы перескажет историю «Ромео и Джульетты» между враждующими кланами ниндзя.

Самой прославленной картиной станут «Ушедшие» Йохиро Такиты. Фильм получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и участвовал в крупнейших мировых кинофестивалях. История молодого музыканта Даиго, который вынужден уйти из оркестра и работать в похоронном бюро, незаурядна и драматична.

Дополнительный фестивальный блок «Арт» это погружение в японскую культуру. Мастер-класс по суми-э (традиционной японской живописи) тушью успокоит ум, создаст атмосферу гармонии, созерцания и целостности. Уникальное поэтическое наследие Японии сборник хайку Басё представлен под обложкой иллюстрированного сборника.  Художник Артем Тимошенко, восхищаясь красотой и лаконичностью Басё, создал ряд линогравюр, которые стали дополнением к изданию в единственном экземпляре.

С Japan Fest возможно побывать и в Музее Ван Гога в Амстердаме. Фильм-выставка «Ван Гог и Япония» расскажет о самых плодотворных годах творчества великого художника, когда его работы были проникнуты увлечением японским искусством. 

Онлайн-фестиваль доступен на специальной платформе japanfest.artcorporation.by, где можно ознакомиться с трейлерами и превью контента, представленного на фестивале. Для доступа к нему предлагается зарегистрироваться и приобрести абонемент на определенное количество дней — оплатить его также возможно онлайн. Подробнее о доступе читайте на сайте.

Japan Fest организует Центр визуальных и исполнительских искусств ART Corporation при поддержке постоянного партнера проекта компании JTI в Беларуси.

 
 
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Ежегодный фестиваль японского кино впервые переходит в онлайн-формат и расширяет границы: помимо кинолент в рамках Japan Fest можно будет увидеть дополнительные...
 
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