Фото дня. Белорусская оппозиция получила премию Сахарова

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Светлана Тихановская заявила, что награда по праву принадлежит всем белорусам, ведущим мирную борьбу за демократию.





Фото AFP

16 декабря Европарламент вручил премию Андрея Сахарова «За свободу мысли». В этом году ее лауреатами стали лидеры белорусской оппозиции.

Премию приняла Светлана Тихановская, которая в своем выступлении на заседании Европарламента подчеркнула: награда по праву принадлежит всем белорусам, ведущим мирную борьбу за демократию, против насилия.

Премию Сахарова с Тихановской разделили ее муж, блогер Сергей Тихановский, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель лишенного властями Беларуси регистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, член стачкома МТЗ Сергей Дылевский, кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель признанного властями экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило.





Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте показывала портреты протестующих, фото ЕРА

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988-м, ее присуждают людям или общественным организациям «за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару», напоминает ВВС .

Премию имени Сахарова не впервые вручают белорусам. В 2006-м ее лауреатом стал кандидат в президенты Александр Милинкевич.