Источник материала: Хартия'97

Американские санкции под новогоднюю елочку 1 Александр Харченко, Вадим Гламаздин, «Зеркало недели»

16.12.2020, 16:01

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Почему «Северный поток-2» терпит крах.

Минувшая неделя принесла Украине с Капитолийского холма Вашингтона хорошие новости. Новый пакет санкций для российского проекта газопровода «Северный поток-2» (СП2) — безусловно, лучший подарок ей под елочку. Подарок, который в течение следующих четырех лет принесет по меньшей мере 5,5–6 млрд долл. Одновременно открывается окно для решений, как Украина будет зарабатывать деньги на своей газотранспортной системе после завершения текущего контракта с «Газпромом».

Путинский план обхода Украины альтернативными газопроводами и полного нивелирования роли нашей ГТС окончательно провалится. Без СП2, а он в этом проекте был ключевым элементом, у украинской ГТС очень хорошие перспективы сохранить свое значение важного канала транспортировки газа от места его залегания к европейским потребителям.

Когда обе палаты Конгресса США в 2019 году поддержали санкции против строительства «Северного потока-2», швейцарская Allseas — ключевой подрядчик проекта, отвечающий за укладку труб, — сразу из него вышла, поскольку владельцы любой компании, которая продаст, сдаст в аренду или предоставит свои суда для прокладки труб газопровода, рискуют, что их активы будут заблокированы, а им самим запретят посещать США.

В то же время россияне решительно и однозначно заявили, что все достроят своими силами. Для завершения газопровода на тот момент — да, собственно, и на сегодняшний день, — оставалось проложить менее 170 км.

Год спустя видим, что амбициозные планы проложить оставшуюся часть газопровода все еще остаются планами. Россияне неустанно гоняют свои суда между компаниями и юрисдикциями, но и метра трубы не проложили самостоятельно. Трубоукладчик «Академик Черский», который из самой Находки шел спасать проект, нуждается в модернизации. После продолжительных перебросок от одного владельца к другому ему на помощь отправились баржа «Фортуна» и судна обеспечения «Умка» и «Балтийский исследователь». Впрочем, уже несколько месяцев эта маленькая флотилия курсирует по Балтийскому морю между российскими портами и немецким портом Мукран, замирая в режиме то «ограниченная маневренность», то «остановка».

В то же время американский National Defence Authority Act в 2021-м предлагает расширить санкции не только на компании, привлеченные к работам, связанным с укладкой труб, — подготовке площадки, обустройству траншеи, необходимых для проекта исследованиям. Новый пакет санкций накрывает еще и страхователей трубоукладочных судов, компании, предоставляющие «услуги или содействующие технологической модернизации трубоукладочных судов, установлению на них сварочного оборудования, их дооснащению или швартованию», и компании, предоставляющие «услуги тестирования, проверки или сертификации, необходимые для работы газопровода «Северный поток-2» или связанные с ним».

Обе палаты американского парламента уже проголосовали, и количество голосов «за» значительно превышает количество, необходимое для преодоления президентского вето, если оно вообще будет. Следовательно, можем смело моделировать следующие события.

Для судов, задействованных в проекте, исчезнет возможность даже просто зайти на заправку в европейские порты. Шансов на дальнейшую модернизацию российских судов-трубоукладчиков на европейских верфях нет.

Не менее печальна для СП2 и часть санкций, касающаяся тестирования и сертификации. Согласно европейским правилам, без соответствующей сертификации и тестирования проекты наподобие «Северного потока-2» не могут быть запущены в эксплуатацию. Совсем. В то же время компаний, способных в принципе провести такую сертификацию, в мире очень мало. Обычно такая компания сопровождает проект от стадии проектной документации до запуска в работу. Поэтому заявление DNV GL (компании, работавшей с «Северным потоком-2» над его сертификацией) о выходе из проекта создает огромные технические проблемы автоматически. А реальная невозможность привлечь какую-либо другую международную сертификационную компанию — дополнительная вишенка на торте проблем СП2.

Следовательно, вероятность запуска «Северного потока-2» по меньшей мере в перспективе 3–5 лет становится фактически нулевой. Но означает ли это, что Украина может успокоиться и почивать на лаврах, просто получая деньги за транзит? Безусловно, нет.

По нашему мнению, на первый план как ключевые для украинской стороны в вопросе обеспечения энергетической безопасности выходят два важных направления.

Первое. Украина должна инициировать, лоббировать и сделать все возможное для того, чтобы влиться в единый европейский газовый рынок. Первым шагом на пути к этому может и должен стать рынок Восточной и Центральной Европы. На сегодняшний день украинская ГТС вместе с подземными газовыми хранилищами и газотранспортными системами наших европейских соседей способна продемонстрировать достаточную гибкость и мощность для обеспечения физической перекачки газа между восточно- и центральноевропейскими странами в объемах, гарантирующих покрытие потребления и необходимую диверсификацию между различными источниками поставок, включительно с LNG.

Но! Барьеры на пути свободной торговли, являющейся единственной возможной гарантией честного и прозрачного формирования цен, остаются. Таможенные, налоговые, регуляторные законодательства стран региона все еще делают невозможной свободную торговлю и создают существенные проблемы для прозрачного формирования цен на рынке. Очевидно, что только совместная работа Еврокомиссии, правительств европейских стран и представителей газовой индустрии может изменить ситуацию и «расшить» законодательные и регуляторные «узкие места» для торговли газом на территории от Финляндии до Чехии, а в перспективе — и до Греции и Испании. Конечно, для реализации такого свободного рынка надо немало потрудиться, и многим странам и отдельным государственным компаниям придется где-то и поступиться своими интересами. Но общий выигрыш этого стоит.

Второе направление, важное на сегодняшний день, для многих прозвучит так же фантастически, как четыре года назад звучало предположение, что «Северный поток-2» может остаться незавершенным. Украина должна помочь Европе подтолкнуть Россию к имплементации положений Третьего энергопакета ЕС. Если доступ к транзитным газопроводам в России будет иметь не только «Газпром», но и десятки других производителей, а также газодобывающие компании Туркменистана и Казахстана, то использовать газ как оружие и инструмент шантажа Москва больше не сможет. Доступ к европейскому рынку среднеазиатских поставщиков, заблокированных сейчас от него «Газпромом», может быть очень интересным с точки зрения… европейских потребителей. Поскольку значительно усилит конкуренцию на рынке и, соответственно, улучшит выбор и снизит цену.

Какой в этом интерес Украины? Украина — это Европа. Соответственно, усилится конкуренция, и цены на газ на украинском рынке снизятся так же, как и на европейском. Вместе с тем доступ к нашей газотранспортной системе и подземным газовым хранилищам получат новые клиенты — и из России, и из Средней Азии. Так же, как и их покупатели из Европы, они смогут использовать нашу ГТС для транспортировки газа и хранилища — для его хранения летом с дальнейшей перепродажей зимой, когда вырастут цены. Если поставщики и покупатели европейского рынка газа сами будут выбирать маршруты по принципу коммерческой выгоды, то ГТС Украины будет работать до тех пор, пока европейские страны будут использовать газ. Ведь никто не будет транспортировать газ из России в Венгрию через Турцию или из Туркменистана в Германию через Балтийское море. Для бизнеса это просто нонсенс.

Когда мы писали эти тезисы, то легко представляли себе иронические улыбки многих украинских, да и европейских экспертов: «Это невозможно, потому что это невозможно. Кремль никогда на это не пойдет». Каких-то четыре года назад мы уже видели такие улыбки, когда говорили, что «Северный поток-2» надо остановить. Тогда тезис «Считайте, что проект уже работает. Дело решено. Не тратьте время на ерунду» звучал десятки раз. Но…

Дорогу осилит идущий.

Александр Харченко, Вадим Гламаздин, «Зеркало недели»

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