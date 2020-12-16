"Свобода - это победа над страхом" В Европарламенте вручили премию Сахарова для белорусской оппозиции









Давид Сассоли вручил награду национальному лидеру Беларуси Светлане Тихановской и Веронике Цепкало, сообщает корреспондент DW . Председатель Европарламентавручил награду национальному лидеру Беларуси, сообщает корреспондент





В церемонии также приняли участие председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Белецкий и основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.





"Белорусский народ показал, что никакой авторитаризм не сможет остановить изменения, новую главу истории страны", - отметил Сассоли.





Тихановская назвала премию Сахарова "большой честью", "новым стартом для Беларуси" и отметила, что она принадлежит всем белорусам, которые "в этом году объединились в стремлении к изменениям". "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская.





Помимо Тихановской, Цепкало, Беляцкого и Путило, в группу оппозиции Беларуси, отмеченной премией, входят блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич.













Премия Сахарова

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.