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"Свобода - это победа над страхом" В Европарламенте вручили премию Сахарова для белорусской оппозиции
Источник материала: Партизан
На пленарном заседании Европарламента в Брюсселе среду, 16 декабря, прошла церемония вручения премии Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год, которой удостоились активисты демократической оппозиции Беларуси.
Председатель Европарламента Давид Сассоли вручил награду национальному лидеру Беларуси Светлане Тихановской и Веронике Цепкало, сообщает корреспондент
В церемонии также приняли участие председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Белецкий и основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.
"Белорусский народ показал, что никакой авторитаризм не сможет остановить изменения, новую главу истории страны", - отметил Сассоли.
Тихановская назвала премию Сахарова "большой честью", "новым стартом для Беларуси" и отметила, что она принадлежит всем белорусам, которые "в этом году объединились в стремлении к изменениям". "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская.
Помимо Тихановской, Цепкало, Беляцкого и Путило, в группу оппозиции Беларуси, отмеченной премией, входят блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич.
Премия Сахарова
Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.
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"Свобода - это победа над страхом" В Европарламенте вручили премию Сахарова для белорусской оппозиции
На пленарном заседании Европарламента в Брюсселе среду, 16 декабря, прошла церемония вручения премии Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год, которой удостоились...
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