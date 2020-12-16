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В Telegram произошел массовый сбой. Проблемы есть и в Беларуси
Источник материала: Tut.by
В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствует информация сервиса
Судя по карте сбоев, проблемы есть у пользователей по всей Европе. Например, в Италии, Нидерландах, крупных городах Германии вроде Берлина. Сбоит и у наших соседей — по крайней мере, Москва, Киев и Санкт-Петербург на карте отмечены как пострадавшие районы.
Downdetector сообщает, что проблемы с доступом начались около 16.00.
Официальных заявлений представителей мессенджера по поводу затруднений с доступом к нему пока не поступало.
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Судя по карте сбоев, проблемы есть у пользователей по всей Европе.
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