В Telegram произошел массовый сбой. Проблемы есть и в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствует информация сервиса Downdetector .





Судя по карте сбоев, проблемы есть у пользователей по всей Европе. Например, в Италии, Нидерландах, крупных городах Германии вроде Берлина. Сбоит и у наших соседей — по крайней мере, Москва, Киев и Санкт-Петербург на карте отмечены как пострадавшие районы.

Downdetector сообщает, что проблемы с доступом начались около 16.00.

Официальных заявлений представителей мессенджера по поводу затруднений с доступом к нему пока не поступало.