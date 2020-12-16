Загрузку в шахту гиперзвуковой ракеты «Авангард» впервые показали на видео

Источник материала: Tut.by

Загрузку в шахту ракетного гиперзвукового комплекса «Авангард» впервые показали на видео. Ролик опубликовало Министерство обороны России на своем YouTube-канале.

Кадры были сняты в Оренбургской области, где на «гиперзвук» перевооружается первое в российской армии подразделение. Межконтинентальную баллистическую ракету опускают в шахту с помощью особого транспортно-загрузочного агрегата. Известно, что вся операция заняла несколько часов.

В сентябре президент России Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, тогда же награжденного орденом Андрея Первозванного.

Впервые об «Авангарде» Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда президент России сообщил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука и «идет к цели как метеорит, как огненный шар».