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Фестиваль японского кино впервые пройдет онлайн

16.12.2020 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фестиваль японской культуры Japan Fest пройдет с 17 по 23 декабря. И впервые — онлайн. На фесте покажут семь фильмов эпохи 2000-х: мелодрамы, детективы, хорроры, исторические боевики. Также будет представлен дополнительный арт-блок, который поможет понять японскую культуру чуть лучше.


Фото: кадр из фильма «Страшная воля богов»

Блок «кино» будет представлен семью фильмами эпохи 2000-х: мелодрамы, детективы, хорроры, исторические боевики, смело миксующие язык традиций с новейшими веяниями времени. Компьютерную графику, драматургию манги и классические сюжеты. Фильмы рисуют образ Японии — страны разносторонних культур и субкультур.

Какие фильмы покажут на Japan Fest

Две части «Токийского гуля» (2017, 2019)

Фильм, снятый на основе популярной серии манги Суи Исиды, расскажет о существовании в альтернативной реальности. Гули существуют рядом с обычными людьми, но вынуждены скрывать свою истинную природу.

«Третье убийство» (2017)

Фильм — участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Психологический детектив о тайнах правосудия и хрупкости человеческой души снял Хирокадзу Корэ-эда, лауреат Золотой пальмовой ветви приза жюри Каннского кинофестиваля.

«Страшная воля богов» (2014)

Фильм одного из самых продуктивных режиссеров современности Такаси Миикэ: снимая несколько разножанровых фильмов в год, он участвует в крупных международных кинофестивалях, пишет сценарии и работает оператором. Его экранизация популярного японского комикса-манга «Страшная воля богов» снята в традициях культовых японских боевиков: здесь смешаны и ужасы, и фэнтези.

«Тринадцать убийц» (2010)

Еще один фильм режиссера Такаси Миикэ, показанного на Венецианском кинофестивале. История о команде бойцов, достаточно хорошо владеющих отживающим искусством фехтования, которые должны убить опасного властителя.

«Синоби» (2005)

Зрелищная и эстетская картина «Синоби» Тена Cимоямы перескажет историю «Ромео и Джульетты» между враждующих кланов ниндзя.

«Ушедшие» (2008)

Самая прославленная картина на фестивале, фильм Йохиро Такиты, обладатель премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и участник крупнейших мировых кинофестивалей. История про молодого музыканта Даиго, который вынужден уйти из оркестра и попал на работу в похоронное бюро, незаурядна, драматична и поднимает вопросы любви, повседневности, смерти и вечности.

Онлайн-фестиваль доступен на специальной платформе japanfest.artcorporation.by. Для доступа к нему нужно зарегистрироваться и приобрести абонемент на определенное количество дней, оплатить все можно онлайн. Один день доступа стоит 3 рубля, 3 дня — 8 рублей.

На фестивале также будет представлен блок «арт» — это мастер-класс по японской живописи, иллюстрированный сборник хайку Басё и выставка «Ван Гог и Япония» в киноформате.

Japan Fest

Когда: с 17 по 23 декабря
Где: онлайн
Сколько: один день — 3 рубля, три дня — 8 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Фестиваль японской культуры Japan Fest пройдет с 17 по 23 декабря. И впервые - онлайн. На фесте покажут семь фильмов эпохи 2000-х: мелодрамы, детективы, хорроры, исторические...
 
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