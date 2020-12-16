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Собчак — Лукашенко: «Сажая журналистов, вы все равно не сможете заставить их молчать»
16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ксения Собчак высказалась по поводу арестов белорусских журналистов. Освободить журналистов призвал также российский обозреватель Николай Сванидзе.
— Александр Григорьевич! Журналистам и журналисткам не место за решеткой. Даже если они не нравятся власти. Они оказываются в тюрьме за то, что делают свою работу. Сажая журналистов, вы показываете свою слабость. Но вы не сможете все равно таким образом заставить их молчать, — отмечает Ксения Собчак.
Она призвала освободить Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.
— Перестаньте преследовать журналистов, — призвала Ксения Собчак.
По поводу задержаний журналистов высказался и российский обозреватель Николай Сванидзе.
— Александр Григорьевич, журналистам не место в автозаке и на нарах. Особенно если эти журналисты женщины. Преследуя их, сажая за решетку, вы демонстрируете не силу, а слабость. Александр Григорьевич, освободите Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову, оставьте журналистов в покое, дайте им выполнять свою работу, — говорит Сванидзе.
Задержания журналистов
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Ксения Собчак высказалась по поводу арестов белорусских журналистов. Освободить журналистов призвал также российский обозреватель Николай Сванидзе.
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