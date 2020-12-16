Собчак — Лукашенко: «Сажая журналистов, вы все равно не сможете заставить их молчать»

Источник материала: Салiдарнасць

Ксения Собчак высказалась по поводу арестов белорусских журналистов. Освободить журналистов призвал также российский обозреватель Николай Сванидзе.

— Александр Григорьевич! Журналистам и журналисткам не место за решеткой. Даже если они не нравятся власти. Они оказываются в тюрьме за то, что делают свою работу. Сажая журналистов, вы показываете свою слабость. Но вы не сможете все равно таким образом заставить их молчать, — отмечает Ксения Собчак.

Она призвала освободить Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.

— Перестаньте преследовать журналистов, — призвала Ксения Собчак.

По поводу задержаний журналистов высказался и российский обозреватель Николай Сванидзе.

— Александр Григорьевич, журналистам не место в автозаке и на нарах. Особенно если эти журналисты женщины. Преследуя их, сажая за решетку, вы демонстрируете не силу, а слабость. Александр Григорьевич, освободите Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову, оставьте журналистов в покое, дайте им выполнять свою работу, — говорит Сванидзе.

Задержания журналистов прокомментировал и Владимир Познер.