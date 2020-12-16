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«Белавиа» продлила приостановку рейсов во все аэропорты России, кроме Домодедово

16.12.2020 16:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки рейсов (кроме московского аэропорта Домодедово) по 31 января 2021 года. Это связано с отсутствием разрешения со стороны РФ, проинформировали на сайте перевозчика.

В Таллин «Белавиа» не будет летать до 31 декабря. Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 января, в Ригу – до 31 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта 2021-го не будет рейсов в Будапешт и Алматы.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этим вопросам можно в любое время до конца текущего года.

 
 
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Авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки рейсов (кроме московского аэропорта Домодедово) по 31 января 2021 года. Это связано с отсутствием...
 
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