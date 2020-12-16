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Беларусь в 2020-м массово подверглась влиянию Telegram-каналов - эксперт
16.12.2020 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек – Sputnik. Белорусские госСМИ уступили позиции по степени доверия электронным источникам. Такое мнение высказали сегодня эксперты по информационным и гибридным войнам во время онлайн-видеомоста Минск-Ереван-Кишинев-Москва.
Правдивая ложь
© Photo : МИД Беларуси
"Оппоненты используют неполную, ангажированную информацию. Как правило, используется полный набор манипулятивных техник. Нередко официальные средства пропаганды допускают "самострелы". Это ошибки при неубедительном информировании общества. Подобные были совершены в Беларуси, в результате чего традиционные медиа уступили влияние Telegram-каналам", – рассказал аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Такая тенденция вызывает опасения у экспертов, так как белорусский опыт показывает, что ряд каналов в мессенджерах открыто призывает к противоправным, беспорядочным, а в некоторых случаях – террористическим действиям против властей.
Вакцина против фейков
© Sputnik / Кирилл Каллиников
"Но нередко вместо оперативного комментария проходит процесс нудного согласования. Такие неуклюжие действия по утверждению и шлифовке заявлений обесценивают опровержения", - уверен руководитель направления журналистских расследований информационно-аналитического портала Вбросам.нет Анатолий Петренко.
Эксперты также уверены, что в условиях информационного воздействия, необходимо формировать культуру и гигиену потребления новостей и сообщений. Чтобы каждый пользователь умел анализировать и самостоятельно проверять данные различных источников и не подвергался психологическому влиянию.
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Для многих граждан мессенджеры, паблики и группы стали основным средством получения, в том числе деструктивной, информации.
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