Беларусь в 2020-м массово подверглась влиянию Telegram-каналов - эксперт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 дек – Sputnik. Белорусские госСМИ уступили позиции по степени доверия электронным источникам. Такое мнение высказали сегодня эксперты по информационным и гибридным войнам во время онлайн-видеомоста Минск-Ереван-Кишинев-Москва.

Правдивая ложь

Как отмечают специалисты, на протяжении 2020 года наблюдался всплеск информационных вбросов. В том числе фейковых новостей , создание искусственного резонанса и попытки диктовать фальшивую информационную повестку на всем постсоветском пространстве. В рейтинг стран, которые подверглись воздействию, вошли Беларусь, Украина, Молдова, Кыргызстан.

"Оппоненты используют неполную, ангажированную информацию. Как правило, используется полный набор манипулятивных техник. Нередко официальные средства пропаганды допускают "самострелы". Это ошибки при неубедительном информировании общества. Подобные были совершены в Беларуси, в результате чего традиционные медиа уступили влияние Telegram-каналам", – рассказал аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Такая тенденция вызывает опасения у экспертов, так как белорусский опыт показывает, что ряд каналов в мессенджерах открыто призывает к противоправным, беспорядочным, а в некоторых случаях – террористическим действиям против властей.

Вакцина против фейков

В России развивают технологии противодействия распространения дезинформации. Нередко опровергнуть или разоблачить недостоверные сведения позволяют официальные источники. А следом, подкрепленные аналитические данные и мнения экспертов.

"Но нередко вместо оперативного комментария проходит процесс нудного согласования. Такие неуклюжие действия по утверждению и шлифовке заявлений обесценивают опровержения", - уверен руководитель направления журналистских расследований информационно-аналитического портала Вбросам.нет Анатолий Петренко.

Эксперты также уверены, что в условиях информационного воздействия, необходимо формировать культуру и гигиену потребления новостей и сообщений. Чтобы каждый пользователь умел анализировать и самостоятельно проверять данные различных источников и не подвергался психологическому влиянию.

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