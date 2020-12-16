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Во всем мире сломался Telegram
Источник материала: Onliner
Несколько минут назад белорусы с тревогой заметили: Telegram снова не работает. Наученные отечественным опытом борьбы с проблемами в сети, расчехлили VPN. Все равно не работает. Можно выдохнуть: мессенджер «отвалился» не только у нас, а во всем мире.
Судя по ресурсу
экономическая, жанр: коммуникация и общение/стратегическая, количество игроков: 2–8, возраст: 8 лет, партия 60–120 мин
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Несколько минут назад белорусы с тревогой заметили: Telegram снова не работает. Наученные отечественным опытом борьбы с проблемами в сети, расчехлили VPN. Все равно не...
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