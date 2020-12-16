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Во всем мире сломался Telegram

16.12.2020 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько минут назад белорусы с тревогой заметили: Telegram снова не работает. Наученные отечественным опытом борьбы с проблемами в сети, расчехлили VPN. Все равно не работает. Можно выдохнуть: мессенджер «отвалился» не только у нас, а во всем мире.

Судя по ресурсу downdetector, сбои начались около 16 часов. Telegram не работает во всех странах, которые уже или еще не спят. Хорошо разве что в Африке (если там пользуются мессенджером), Китае (потому что Telegram под запретом) и в российской глубинке (сами не знаем почему).

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Несколько минут назад белорусы с тревогой заметили: Telegram снова не работает. Наученные отечественным опытом борьбы с проблемами в сети, расчехлили VPN. Все равно не...
 
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