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Президентский рейтинг Зеленского за год рухнул вдвое

16.12.2020 16:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава Украины Владимир Зеленский (19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

Президентский рейтинг Зеленского за год рухнул вдвое
Фото: president.gov.ua

По сравнению с декабрем 2019 года уровень электоральной поддержки Зеленского снизился с 41% до 19% всех опрошенных, свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

Уровень электоральной поддержки Порошенко за этот период вырос с 8% до 13%, Бойко — с 10% до 12%, Смешко — с 3% до 4,5%. Уровень поддержки Тимошенко статистически значимо не изменился (соответственно 5,5% и 6%).

За пятого президента Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 13% и 19% опрошенных, за Юрия Бойко — соответственно 12% и 17% респондентов, за Юлию Тимошенко — соответственно 6% и 8%.

Исследование проводилось Центром Разумковым с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
 
 
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Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава Украины Владимир Зеленский (19% всех...
 
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