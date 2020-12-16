Светлана Тихановская: без свободной Беларуси Европа тоже не до конца свободна

Торжественная церемония вручения премии имени Андрея Сахарова состоялась 16 декабря в здании Европарламента в Брюсселе.





Лауреатом премии 2020 года стала «демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политическими и общественными деятелями Сергеем Тихановским, Алесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Степаном Путило и Николаем Статкевичем».

Как заявил президент Европарламента Давид Сассоли, для него большая честь лично приветствовать лауреатов премии — Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало, Сергея Дылевского, Алеся Беляцкого и Степана Путило. Светлана Алексиевич, по словам Сассоли, смотрела церемонию онлайн.

«К сожалению, не все могут быть сегодня здесь с нами, — отметил Сассоли. — Сергей Тихановский находится в тюрьме за свое желание участвовать в выборах. В тюрьме также находятся Николай Статкевич и Мария Колесникова, которые представлены здесь членами их семей — Мариной Адамович (жена Статкевича. — БелаПАН) и Татьяной Хомич (сестра Колесниковой. — БелаПАН)».





По словам Сассоли, за последние месяцы белорусы показали всему миру, что означает не сдаваться. «Вы защищаете свои права и не отступаете в борьбе, несмотря на боль, страдания и страх. И мы отдаем дань уважения вашему сопротивлению», — сказал он.

Сассоли отметил, что депутаты Европарламента внимательно следят за событиями в Беларуси и хорошо осведомлены о ситуации в стране.

«Мы видим вашу смелость, мы видим смелость белорусских женщин, мы видим страдания людей, мы видим невыразимые злоупотребления, насилие. Ваши стремления, ваша решимость жить в демократической стране в условиях свободы вдохновляет нас. Мы поддерживаем вас в вашей борьбе», — подчеркнул президент Европарламента.





В свою очередь Тихановская отметила: «В этом году мир увидел пробуждение Беларуси. Мы стоим за свою свободу, достоинство, национальную идентификацию, но мы столкнулись с брутальной натурой режима. Столкнулись две реальности: мирные люди с флагами и цветами против вооруженных людей в черном, которые прячут свои лица за балаклавами».

Тихановская напомнила, как силовики закрыли людей в костеле на площади Независимости, как задержанных помечали краской разных цветов, как людей с симптомами COVID-19 помещают в одну камеру со здоровыми. «Это всё происходит не в военное время, а в мирной Беларуси, в самом сердце Европы», — подчеркнула она.

«Годами в Беларуси выстраивалась невидимая стена страха, — отметила Тихановская. — Но в этом году мы объединились в своем стремлении к переменам. И, объединившись, поверили, что эта стена страха может быть разрушена, разобрана по кирпичику. Объединившись, мы преодолели свой страх на пути к нашей свободе».

Тихановская отметила, что воспринимает премию имени Сахарова как награду тем тысячам белорусов, которые борются за свободу в своей стране, «которые нас вдохновили и дали нам силу и надежду». «Эта премия принадлежит им», — сказала она.

В своей речи Тихановская напомнила об обстоятельствах гибели в ходе акций протеста Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, а также о находящихся в СИЗО журналистке портала TUT.by Катерине Борисевич и враче Артеме Сорокине, которые опубликовали информацию о том, что в крови Бондаренко не было алкоголя.

Тихановская также продемонстрировала присутствующим в зале фотографии 73-летней Нины Багинской, которую она назвала «символом нашей борьбы», и Николая Статкевича, который «был задержан и признан политзаключенным в третий раз за последние 15 лет». «Его приверженность идеалам свободы — это то, что никакая тюрьма не сможет забрать. Он по-настоящему свободный человек», — подчеркнула политик.





Она также упомянула Марию Колесникову, которая «порвала свой паспорт и выбрала тюрьму вместо изгнания, чтобы остаться в Беларуси с нашими людьми», и своего мужа Сергея Тихановского, который находится в заключении уже более полугода.

«И это лишь единичные примеры мужественных людей, которыми наша европейская нация невероятно гордится, — сказала Тихановская. — Белорусы выходят на марши каждую неделю, начиная с дня выборов 9 августа. Они выходят на марши за свое будущее и будущее тех, кто не может выйти. Они выходят за свободу и достоинство белорусов и европейцев, за вас и за себя. Без свободной Беларуси Европа тоже не до конца свободна».

Тихановская призвала Европу и весь мир поддержать белорусов. «Мы призываем Европу быть смелее в своих решениях и поддержать народ Беларуси сейчас, а не завтра или когда-нибудь в будущем, — отметила она. — Защита прав человека и демократии — это не вмешательство [во внутренние дела], а обязанность каждой уважающей себя страны. Ваша солидарность важно, но значения имеют ваши действия. Пожалуйста, поддержите белорусов».

По словам Тихановской, ее единственное желание в этом году — чтобы все заключенные или вынужденные покинуть Беларусь из-за своих взглядов люди вернулись домой.

Фото пресс-службы Светланы Тихановской