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В работе Telegram произошел сбой
16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Мессенджер перестал обновляться около 16 часов.
О проблемах с доступом к мессенджеру сообщается на сайте
О неполадках, в частности, сообщают пользователи из Беларуси, России, Украины и стран Европы. Большинство пользователей жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру, еще часть сообщила, что не может отправить сообщения.
О проблемах с доступом к мессенджеру также сообщают многочисленные пользователи твиттера.
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Мессенджер перестал обновляться около 16 часов.
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