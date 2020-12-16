В работе Telegram произошел сбой

Источник материала: Салiдарнасць

Мессенджер перестал обновляться около 16 часов.

О проблемах с доступом к мессенджеру сообщается на сайте downdetector.com , который отслеживает активность интернет-сервисов.

О неполадках, в частности, сообщают пользователи из Беларуси, России, Украины и стран Европы. Большинство пользователей жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру, еще часть сообщила, что не может отправить сообщения.

О проблемах с доступом к мессенджеру также сообщают многочисленные пользователи твиттера.