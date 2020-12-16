Погода в СНГ: в Бишкеке рассеялся смог, в Алматы обещают небольшой снег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно и без осадков будет сегодня в Москве. Температура воздуха выше климатической нормы – минус три. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».



В Алматы по-зимнему хорошо: мороз и иней на деревьях. В южной столице Казахстана облачно, термометры показывают минус семь. Синоптики обещают небольшой снег. Также он пройдет на севере и востоке Казахстана. В остальных регионах местами туман и усиление ветра. Самый холодный день сегодня в Петропавловске и Павлодаре – там минус 17.