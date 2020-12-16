Погода в СНГ: в Бишкеке рассеялся смог, в Алматы обещают небольшой снег

Облачно и без осадков будет сегодня в Москве. Температура воздуха выше климатической нормы – минус три. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».
В Алматы по-зимнему хорошо: мороз и иней на деревьях. В южной столице Казахстана облачно, термометры показывают минус семь. Синоптики обещают небольшой снег. Также он пройдет на севере и востоке Казахстана. В остальных регионах местами туман и усиление ветра. Самый холодный день сегодня в Петропавловске и Павлодаре – там минус 17.
Несмотря на морозы, на водоемах лед еще не везде прочный. В Карагандинской области провалились грузовик и трактор. Оба водителя самостоятельно выбрались из воды, а технику отбуксировали спасатели.
Мокрый снег и дождь ожидаются сегодня в Беларуси. Температура воздуха в разных областях страны будет колебаться от двух градусов мороза до трех тепла. Из-за такой погоды лед на водоемах сейчас очень тонкий.
Так, в Волковысском районе в полынью провалилась корова. Пришлось вызывать спасателей, чтобы вытащить животное. Его обвязали веревками и при помощи лебедки достали на берег. На это потребовалось 20 минут. Животное не пострадало. Сотрудники МЧС призывают быть особенно осторожными.
В Бишкеке наконец-то потеплело. С утра солнечно, небо после многодневного смога прояснилось. Воздух в столице стал чище. Как показывают датчики-измерители, установленные по городу, уровень загрязненности снизился в два раза, но все еще превышает норму.
В Душанбе тоже солнечно. Температура воздуха прогреется до плюс шести. На этой неделе в столице проходит новогодняя ярмарка сельхозпродукции. Торговые площадки работают на рынках во всех районах Душанбе. Картофель, лук, капусту, мед, куриные яйца и мясо здесь можно купить на 30% дешевле, чем обычно.
В Ереване сейчас идет мокрый снег, переходящий в дождь. Несмотря на то, что температура воздуха в Армении выше нормы на два градуса, метеозависимые люди почувствуют дискомфорт. Перепады атмосферного давления вызваны магнитными бурями. Главным помощником в поддержке организма является здоровый образ жизни. Полноценное питание и правильный режим сна, работы и отдыха помогут избежать ухудшения самочувствия.