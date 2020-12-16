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У Добкина спросили про Беларусь...
Источник материала: Партизан
Аркадий Добкин дал большое интервью каналу «Русские норм!». Ведущая проекта Елизавета Осетинская спрашивала главу EPAM в том числе и про Беларусь.
«Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет»
— Вы же разумный человек, как показывает ваш жизненный путь, и человек глубокий, — обратилась к Добкину ведущая. — Вы же понимаете, что зубную пасту нельзя запихнуть обратно в тюбик. Какой ваш прогноз, чем всё закончится?
- Нету прогноза.
- Но вы же просчитываете для себя варианты.
- Вопрос про бизнес или про страну?
- Про страну. Потому что не бывает никакого бизнеса в стране, где тотальный непорядок.
- Я не знаю, что произойдёт. Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит. Это тяжело понять.
А к чему это приведёт? Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет. Это очень-очень вероятная штука, и это будет очень больно и обидно. Это значит, что несколько генераций (Поколений. — Прим. dev.by) людей, скорее всего, опять исчезнут из Беларуси. Потому что детей тех, кто отсюда уезжает, обратно затащить сюда очень тяжело.
Когда бизнес пошёл и я стал попадать на встречи с большими начальниками [стали возникать такие ситуации]. Ты рассказываешь историю ЕPAM и говоришь, что ты из Минска, а эти большие начальники [вздыхают]: «Ох, а у меня бабушка из Вильнюса. (Или из Пинска, или из Минска, или из Бреста). Вот здорово, давайте я когда-нибудь к вам приеду». И таких людей масса, это люди, которые делали Америку. Для страны [Беларуси] это очень печально.
«Реальность такова, что интернет в Минске отрубали на полдня»
Ведущая подняла вопрос о влиянии политического кризиса на бизнес.
- Четыре последних месяцев страна расколота.
- А репутация работает.
- Но это же риск-фактор.
- Это уже второй раз. Первый раз был в 2014 году. У нас есть зависимость от Украины, а там конфликт был гораздо более горячим. Тогда наш stock конкретно просел, а потом мы доказали, что на работу это не сильно влияет.
- Тогда на работу не сильно влияло, потому что интернет не отрубали.
- Реальность такова, что интернет в Минске отрубали на полдня. Мобильный интернет — в выходные, но это не влияет на работу. А реальный интернет отрубали только на полдня (Минчане наверняка поспорят с этим утверждением. — Прим. dev.by). То же самое было в Украине. Там почти на день везде вырубился свет, но это был один день.
- То есть вы своим инвесторам не говорите: друзья, у нас такой риск-фактор, давайте уменьшать долю Беларуси?
- Мы естественно говорим, но мы говорим здраво. Мы оцениваем риски, насколько это повлияет на бизнес. Какие-то клиенты и сегодня говорят: мы хотим диверсифицироваться и уменьшить нашу зависимость от Беларуси. Это нормально с точки клиента, тут ничего нельзя сделать.
Конечно, это потери для Беларуси. Так же были клиенты, которые говорили: мы не хотим работать в Украине, мы боимся, что там начнётся война. При этом общий спрос, общее количество клиентов позволяет пока нормально ребалансировать.
- Сегодня Евросоюз ввёл санкции против Лукашенко. Санкции США — вопрос времени. Это каким-то образом влияет [на бизнес]?
- На бизнес не влияет. Мы же живём в Беларуси очень много лет. По Беларуси санкции были всегда, но на частный бизнес это никак не влияет.
«Я знал, что его [Богрецова] решение поменять нельзя»
Поговорили и про Максима Богрецова, старшего вице-президент EPAM, который прилетел в Минск из Атланты и вступил в Координационный совет.
- Ваш коллега, старший вице-президент ЕПАМ Максим Богрецов, видимо, руководитель офиса там…
- Нет, он не руководитель офиса там. Максим Богрецов последние 20 лет жил в Атланте, его офис был рядом с моим. Три месяца назад он взял за свой счёт долгосрочный отпуск и переехал в Минск. Вот он работал на проекте, потом он сказал, что об этом думает, а через неделю он сказал, что всё решил, взял билет и улетел.
…Макс — совершенно уникальный человек. Он, безусловно, один из самых ключевых людей в EPAM, он здесь больше 20 лет.
- Когда вы узнали про его решение, что ему сказали?
- Ничего. Я знал, что его решение поменять нельзя. Уговорить нельзя.
«Договориться об этом [с властью] практически невозможно»
Лиза Осетинская напомнила об августовском письме главы ЕРАМ сотрудникам.
- Вы сказали сотрудникам: «Берегите себя, если что, мы всем поможем». А в чём заключалась помощь и насколько обширной она была?
- Мы можем оказать сотрудникам юридическую помощь, позаботиться об их близких, если это понадобится. Как ещё можно помочь в этой ситуации?
- А приходилось это делать?
- Конечно, приходилось. Другое дело, что эта помощь достаточно ограничена.
- Чем?
- Чем? Всем! Просто ты ничего не можешь сделать.
- Вы имеете в виду, нельзя договориться с властью, чтобы вытащить откуда-то людей?
- Договориться об этом практически невозможно.
- Я так понимаю, что у вас началась программа релокации людей из Беларуси.
- В любой большой компании есть программа по перемещению сотрудников. Такая программа в ЕРАМ существует много лет. Люди могут сказать: хотим переместиться туда-то, если там есть открытая позиция. Так же по этой программе сотни людей приезжали в Беларусь из епамовских и не-епамовских локаций.
Формально и неформально мы, безусловно, не собираемся уходить из Беларуси.
Мы будем продолжать там работать. В то же время если люди хотят переехать, мы будет создавать все условия. В этом смысле у нас есть открытые позиции в офисах по всему миру. Если люди подымают руки и эти позиции соответствуют их способностям, то мы предоставляем возможность [переезда].
- Можно сказать, что больше людей стали хотеть уехать из Беларуси?
- Безусловно.
На 25-й минуте видеозаписи появляется надпись о том, что Аркадий Добкин не захотел продолжать разговор про Беларусь...
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Аркадий Добкин дал большое интервью каналу «Русские норм!». Ведущая проекта Елизавета Осетинская спрашивала главу EPAM в том числе и про Беларусь.
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