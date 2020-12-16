У Добкина спросили про Беларусь...

dev.by публикует выдержки. публикует выдержки.





«Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет»

— Вы же разумный человек, как показывает ваш жизненный путь, и человек глубокий, — обратилась к Добкину ведущая. — Вы же понимаете, что зубную пасту нельзя запихнуть обратно в тюбик. Какой ваш прогноз, чем всё закончится?





- Нету прогноза.





- Но вы же просчитываете для себя варианты.





- Вопрос про бизнес или про страну?





- Про страну. Потому что не бывает никакого бизнеса в стране, где тотальный непорядок.

- Я не знаю, что произойдёт. Я головой не понимаю, как может происходить то, что происходит. Это тяжело понять.

А к чему это приведёт? Это может быть действительно самый большой исход за последние 30 лет. Это очень-очень вероятная штука, и это будет очень больно и обидно. Это значит, что несколько генераций (Поколений. — Прим. dev.by) людей, скорее всего, опять исчезнут из Беларуси. Потому что детей тех, кто отсюда уезжает, обратно затащить сюда очень тяжело.





Когда бизнес пошёл и я стал попадать на встречи с большими начальниками [стали возникать такие ситуации]. Ты рассказываешь историю ЕPAM и говоришь, что ты из Минска, а эти большие начальники [вздыхают]: «Ох, а у меня бабушка из Вильнюса. (Или из Пинска, или из Минска, или из Бреста). Вот здорово, давайте я когда-нибудь к вам приеду». И таких людей масса, это люди, которые делали Америку. Для страны [Беларуси] это очень печально.





«Реальность такова, что интернет в Минске отрубали на полдня»

Ведущая подняла вопрос о влиянии политического кризиса на бизнес.





- Четыре последних месяцев страна расколота.





- А репутация работает.





- Но это же риск-фактор.





- Это уже второй раз. Первый раз был в 2014 году. У нас есть зависимость от Украины, а там конфликт был гораздо более горячим. Тогда наш stock конкретно просел, а потом мы доказали, что на работу это не сильно влияет.





- Тогда на работу не сильно влияло, потому что интернет не отрубали.





- Реальность такова, что интернет в Минске отрубали на полдня. Мобильный интернет — в выходные, но это не влияет на работу. А реальный интернет отрубали только на полдня (Минчане наверняка поспорят с этим утверждением. — Прим. dev.by). То же самое было в Украине. Там почти на день везде вырубился свет, но это был один день.





- То есть вы своим инвесторам не говорите: друзья, у нас такой риск-фактор, давайте уменьшать долю Беларуси?





- Мы естественно говорим, но мы говорим здраво. Мы оцениваем риски, насколько это повлияет на бизнес. Какие-то клиенты и сегодня говорят: мы хотим диверсифицироваться и уменьшить нашу зависимость от Беларуси. Это нормально с точки клиента, тут ничего нельзя сделать.





Конечно, это потери для Беларуси. Так же были клиенты, которые говорили: мы не хотим работать в Украине, мы боимся, что там начнётся война. При этом общий спрос, общее количество клиентов позволяет пока нормально ребалансировать.





- Сегодня Евросоюз ввёл санкции против Лукашенко. Санкции США — вопрос времени. Это каким-то образом влияет [на бизнес]?





- На бизнес не влияет. Мы же живём в Беларуси очень много лет. По Беларуси санкции были всегда, но на частный бизнес это никак не влияет.





«Я знал, что его [Богрецова] решение поменять нельзя»

Поговорили и про Максима Богрецова, старшего вице-президент EPAM, который прилетел в Минск из Атланты и вступил в Координационный совет.





- Ваш коллега, старший вице-президент ЕПАМ Максим Богрецов, видимо, руководитель офиса там…





- Нет, он не руководитель офиса там. Максим Богрецов последние 20 лет жил в Атланте, его офис был рядом с моим. Три месяца назад он взял за свой счёт долгосрочный отпуск и переехал в Минск. Вот он работал на проекте, потом он сказал, что об этом думает, а через неделю он сказал, что всё решил, взял билет и улетел.

…Макс — совершенно уникальный человек. Он, безусловно, один из самых ключевых людей в EPAM, он здесь больше 20 лет.

- Когда вы узнали про его решение, что ему сказали?





- Ничего. Я знал, что его решение поменять нельзя. Уговорить нельзя.





«Договориться об этом [с властью] практически невозможно»

Лиза Осетинская напомнила об августовском письме главы ЕРАМ сотрудникам.





- Вы сказали сотрудникам: «Берегите себя, если что, мы всем поможем». А в чём заключалась помощь и насколько обширной она была?





- Мы можем оказать сотрудникам юридическую помощь, позаботиться об их близких, если это понадобится. Как ещё можно помочь в этой ситуации?





- А приходилось это делать?





- Конечно, приходилось. Другое дело, что эта помощь достаточно ограничена.





- Чем?





- Чем? Всем! Просто ты ничего не можешь сделать.





- Вы имеете в виду, нельзя договориться с властью, чтобы вытащить откуда-то людей?





- Договориться об этом практически невозможно.





- Я так понимаю, что у вас началась программа релокации людей из Беларуси.





- В любой большой компании есть программа по перемещению сотрудников. Такая программа в ЕРАМ существует много лет. Люди могут сказать: хотим переместиться туда-то, если там есть открытая позиция. Так же по этой программе сотни людей приезжали в Беларусь из епамовских и не-епамовских локаций.

Формально и неформально мы, безусловно, не собираемся уходить из Беларуси.

Мы будем продолжать там работать. В то же время если люди хотят переехать, мы будет создавать все условия. В этом смысле у нас есть открытые позиции в офисах по всему миру. Если люди подымают руки и эти позиции соответствуют их способностям, то мы предоставляем возможность [переезда].





- Можно сказать, что больше людей стали хотеть уехать из Беларуси?





- Безусловно.





На 25-й минуте видеозаписи появляется надпись о том, что Аркадий Добкин не захотел продолжать разговор про Беларусь...











