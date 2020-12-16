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Очередной сбой в работе Telegram
Источник материала: Партизан
Мессенджер Telegram перестал обновляться где-то в районе 16.15 по минскому времени.
О проблемах с доступом к мессенджеру сообщается на сайте
О неполадках, в частности, сообщают пользователи из Беларуси, Украины, европейской части России и стран Европы.
Большинство пользователей жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру, еще некоторые сообщают, что не могут отправить сообщения.
P.S. По состоянию на 16.40 мессенджер работает, но с перебоями.
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Мессенджер Telegram перестал обновляться где-то в районе 16.15 по минскому времени.
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