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Собчак резко прошлась по Лукашенко: «Журналистам не место за решеткой»
Источник материала: UDF
Ксения Собчак
«Александр Григорьевич! Журналистам и журналисткам не место за решеткой. Даже если они не нравятся власти. Они оказываются в тюрьме за то, что делают свою работу. Сажая журналистов, вы показываете свою слабость. Но вы не сможете все равно таким образом заставить их молчать, — сказала Ксения Собчак.
Она призвала освободить Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.
«Перестаньте преследовать журналистов», — призвала Ксения Собчак.
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Она призвала освободить Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.
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