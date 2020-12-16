Источник материала: UDF

Ксения Собчак

«Александр Григорьевич! Журналистам и журналисткам не место за решеткой. Даже если они не нравятся власти. Они оказываются в тюрьме за то, что делают свою работу. Сажая журналистов, вы показываете свою слабость. Но вы не сможете все равно таким образом заставить их молчать, — сказала Ксения Собчак.

«Перестаньте преследовать журналистов», — призвала Ксения Собчак.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Собчак резко прошлась по Лукашенко: «Журналистам не место за решеткой» Она призвала освободить Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.

Она призвала освободить