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Собчак резко прошлась по Лукашенко: «Журналистам не место за решеткой»

16.12.2020 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Собчак резко прошлась по Лукашенко: «Журналистам не место за решеткой»
Ксения Собчак
Ксения Собчак высказалась по поводу арестов белорусских журналистов.

«Александр Григорьевич! Журналистам и журналисткам не место за решеткой. Даже если они не нравятся власти. Они оказываются в тюрьме за то, что делают свою работу. Сажая журналистов, вы показываете свою слабость. Но вы не сможете все равно таким образом заставить их молчать, — сказала Ксения Собчак.


Она призвала освободить Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.

«Перестаньте преследовать журналистов», — призвала Ксения Собчак.


 
 
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Она призвала освободить Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.
 
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