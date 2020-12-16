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Белорусская оппозиция получила премию Сахарова
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте показывала портреты протестующих, фото ЕРА
16 декабря Европарламент вручил премию Андрея Сахарова «За свободу мысли». В этом году ее лауреатами стали лидеры белорусской оппозиции.
Премию приняла Светлана Тихановская, которая в своем выступлении на заседании Европарламента подчеркнула: награда по праву принадлежит всем белорусам, ведущим мирную борьбу за демократию, против насилия.
Премию Сахарова с Тихановской разделили ее муж, блогер Сергей Тихановский, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель лишенного властями Беларуси регистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, член стачкома МТЗ Сергей Дылевский, кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель признанного властями экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило.
Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988-м, ее присуждают людям или общественным организациям «за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару», напоминает
Премию имени Сахарова не впервые вручают белорусам. В 2006-м ее лауреатом стал кандидат в президенты Александр Милинкевич.
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16 декабря Европарламент вручил премию Андрея Сахарова «За свободу мысли».
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