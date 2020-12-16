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Белорусская оппозиция получила премию Сахарова

16.12.2020 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусская оппозиция получила премию Сахарова
Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте показывала портреты протестующих, фото ЕРА
Светлана Тихановская заявила, что награда по праву принадлежит всем белорусам, ведущим мирную борьбу за демократию.

16 декабря Европарламент вручил премию Андрея Сахарова «За свободу мысли». В этом году ее лауреатами стали лидеры белорусской оппозиции.

Премию приняла Светлана Тихановская, которая в своем выступлении на заседании Европарламента подчеркнула: награда по праву принадлежит всем белорусам, ведущим мирную борьбу за демократию, против насилия.

Премию Сахарова с Тихановской разделили ее муж, блогер Сергей Тихановский, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель лишенного властями Беларуси регистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, член стачкома МТЗ Сергей Дылевский, кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель признанного властями экстремистским Telegram-канала Nexta Степан Путило.

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988-м, ее присуждают людям или общественным организациям «за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару», напоминает ВВС.

Премию имени Сахарова не впервые вручают белорусам. В 2006-м ее лауреатом стал кандидат в президенты Александр Милинкевич.
 
 
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16 декабря Европарламент вручил премию Андрея Сахарова «За свободу мысли».
 
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