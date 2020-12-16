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Светлана Тихановская во время выступления в Европарламенте показывала портреты протестующих, фото ЕРА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская оппозиция получила премию Сахарова 16 декабря Европарламент вручил премию Андрея Сахарова «За свободу мысли».

16 декабря Европарламент вручил премию Андрея Сахарова «За свободу мысли». В этом году ее лауреатами стали лидеры белорусской оппозиции.Премию приняла, которая в своем выступлении на заседании Европарламента подчеркнула: награда по праву принадлежит всем белорусам, ведущим мирную борьбу за демократию, против насилия.Премию Сахарова с Тихановской разделили ее муж, блогер, лауреат Нобелевской премии по литературе, активистки, председатель лишенного властями Беларуси регистрации правозащитного центра «Весна», член стачкома МТЗ, кандидат в президенты Беларуси в 2010 годуи основатель признанного властями экстремистским Telegram-канала NextaПремия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988-м, ее присуждают людям или общественным организациям «за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару», напоминаетПремию имени Сахарова не впервые вручают белорусам. В 2006-м ее лауреатом стал кандидат в президенты