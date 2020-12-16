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Еще одна загадочная смерть в районе Киевского сквера

16.12.2020 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Еще одна загадочная смерть в районе Киевского сквера
Геннадий Округ
В Минске 21-летний парень выбежал на заправку, а тело нашли через 33 часа возле свалки в 20 км от дома. Любопытно, что произошло это в 500 метрах от Площади Перемен, где полтора месяца назад был похищен и избит до смерти Роман Бондаренко.

Как пишет «Наша Нива», в ночь на 5 декабря в Минске пропал 21-летний Геннадий Округ. По словам друзей, выскочил из квартиры за алкоголем. Через день его нашли мертвым в поселке Сосны Минского района.

Родители Геннадия не верят, что сын мог погибнуть случайно или совершить суицид.

Геннадий прожил в Минске год. Он родом из Пинска, там окончил школу, учился в местном аграрно-техническом колледже.

«В Пинске работы нет — точнее есть, но зарплата 300—400 рублей. В Минске же сын зарабатывал более 1000, сам себя обеспечивал. Сестре давал деньги, у меня спрашивал: мама, может тебе надо помочь?

Он работал в логистическом центре: сначала устроился туда комплектовщиком, потом его повысили до диспетчера. Я очень гордилась сыном, — рассказывает Ольга Округ, мама парня. — Сына ценили, он даже в свои выходные мог выйти на работу. Но тут вот решил пойти погулять на выходных. Погулял…»


С друзьями Геннадий снимал двушку на Богдановича. Жили по двое в комнате. Вместе с Геннадием жил его друг Максим — они оба из Пинска, дружили всю жизнь.

В пятницу, 4 декабря, Геннадий с Максимом пошли в гости к знакомым девушкам на улицу Азизова — в район Киевского сквера. Это недалеко от Площади Перемен, где полтора месяца назад был похищен и избит до смерти Роман Бондаренко.

Примерно в 3.30 ночи парень выскочил без куртки и мобильного телефона на автозаправку, чтобы купить алкоголь. Но домой уже не вернулся. Его тело нашли через день на другом конце Минска в «Соснах». Это более 20 километров от дома на улице Азизова.


Родители забрали тело в Пинск. Там у них не хватало времени на подготовку к похоронам, поэтому тело оставили на сутки в местном морге.

«И тут местные санитары сказали, увидев тело: он не замерз. Они объяснили, что, когда люди замерзают, тело синеет или чернеет и становится «дубовым». Скорее всего, сына нашли очень скоро после смерти, он еще не успел остыть, сказали нам в морге.

Мы попросили санитаров осмотреть тело, они при нас его поворачивали. У Гены сгибались руки и ноги — по словам санитаров, это значило, что труп нашли свежим.

На лице у сына был слева синяк, на лбу — царапина. Но это не какие-то сильные травмы, он умер от чего-то другого. В свидетельстве о смерти причину не написали. Результаты экспертиз будут известны где-то через месяц», - рассказала мать Геннадия. Она не исключает, что в этом деле «могут быть замешаны и… скажем так, структуры».


«Наша Нива» обратилась в Следственный комитет с просьбой дать официальный комментарий.

«Тело парня было обнаружено 6 декабря в поселке Сосны неподалеку от Института энергетических и ядерных исследований. По данному факту проводится проверка, — сообщила Елена Крупенина, официальный представитель СК по Минской области. — Проверка пока не завершена: устанавливаются все факты и обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина смерти — переохлаждение».
 
Теги: Минск
 
 
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