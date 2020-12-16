Еще одна загадочная смерть в районе Киевского сквера

Источник материала: UDF



Геннадий Округ





Он работал в логистическом центре: сначала устроился туда комплектовщиком, потом его повысили до диспетчера. Я очень гордилась сыном, — рассказывает Ольга Округ, мама парня. — Сына ценили, он даже в свои выходные мог выйти на работу. Но тут вот решил пойти погулять на выходных. Погулял…» «В Пинске работы нет — точнее есть, но зарплата 300—400 рублей. В Минске же сын зарабатывал более 1000, сам себя обеспечивал. Сестре давал деньги, у меня спрашивал: мама, может тебе надо помочь?Он работал в логистическом центре: сначала устроился туда комплектовщиком, потом его повысили до диспетчера. Я очень гордилась сыном, — рассказывает Ольга Округ, мама парня. — Сына ценили, он даже в свои выходные мог выйти на работу. Но тут вот решил пойти погулять на выходных. Погулял…»

«И тут местные санитары сказали, увидев тело: он не замерз. Они объяснили, что, когда люди замерзают, тело синеет или чернеет и становится «дубовым». Скорее всего, сына нашли очень скоро после смерти, он еще не успел остыть, сказали нам в морге.



Мы попросили санитаров осмотреть тело, они при нас его поворачивали. У Гены сгибались руки и ноги — по словам санитаров, это значило, что труп нашли свежим.



На лице у сына был слева синяк, на лбу — царапина. Но это не какие-то сильные травмы, он умер от чего-то другого. В свидетельстве о смерти причину не написали. Результаты экспертиз будут известны где-то через месяц», - рассказала мать Геннадия. Она не исключает, что в этом деле «могут быть замешаны и… скажем так, структуры».

«Тело парня было обнаружено 6 декабря в поселке Сосны неподалеку от Института энергетических и ядерных исследований. По данному факту проводится проверка, — сообщила Елена Крупенина, официальный представитель СК по Минской области. — Проверка пока не завершена: устанавливаются все факты и обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Предварительная причина смерти — переохлаждение».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще одна загадочная смерть в районе Киевского сквера Он работал в логистическом центре.