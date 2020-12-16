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За отрицательную оценку президента жителю Гомеля дали год колонии
16.12.2020 17:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
tut.by
Суд Хойникского района 16 декабря приговорил к году колонии общего режима Алексея Романова за «оскорбление президента» (статья 368 Уголовного кодекса).
Летом мужчина участвовал в агитационных пикетах сторонников Светланы Тихановской. На одном из них, в Хойниках, он негативно высказался об Александре Лукашенко. Через некоторое время в отношении Романова возбудили уголовное дело.
Согласно материалам дела, Алексей Романов «намеренно произносил слова и фразы в нецензурной форме, в которых, по данным экспертизы, содержится отрицательная оценка президента Александра Лукашенко», пишет
Данное уголовное дело рассматривалось на закрытом судебном заседании.
Мужчину взяли под стражу в зале суда.
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Суд Хойникского района 16 декабря приговорил к году колонии общего режима Алексея Романова за «оскорбление президента» (статья 368 Уголовного кодекса).
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