За отрицательную оценку президента жителю Гомеля дали год колонии

Источник материала: Ежедневник

tut.by

Суд Хойникского района 16 декабря приговорил к году колонии общего режима Алексея Романова за «оскорбление президента» (статья 368 Уголовного кодекса).

Летом мужчина участвовал в агитационных пикетах сторонников Светланы Тихановской. На одном из них, в Хойниках, он негативно высказался об Александре Лукашенко. Через некоторое время в отношении Романова возбудили уголовное дело.

Согласно материалам дела, Алексей Романов «намеренно произносил слова и фразы в нецензурной форме, в которых, по данным экспертизы, содержится отрицательная оценка президента Александра Лукашенко», пишет tut.by.

Данное уголовное дело рассматривалось на закрытом судебном заседании.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.