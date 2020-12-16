Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаменитый режиссер рассказал о том, что привился "Спутник V" в интервью Первому каналу.

"Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине", - сообщил Стоун

Он добавил, что пока прошел только первый этап вакцинации, ему предстоит еще одна прививка. В интервью он затронул и тему политики и отношения Вашингтона к России.

"Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнерами Америки", - подчеркнул режиссер.

Оливер Стоун сейчас находится в России, где снимает документальный фильм об изменении климата. Вместе со съемочной группой он посетил Белоярскую атомную станцию в Свердловской области.