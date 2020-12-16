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Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар – видео

16.12.2020 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В 1872 году инженер Уэйнман Диксон нашел внутри "Камеры царицы" пирамиды Хеопса три предмета – крюк, гранитный шар и кусок кедра. Впоследствии они получили название "реликвии Диксона". Два из них хранятся в Британском музее, а третий – кусок дерева – был утерян более 70 лет назад.

В 2001 году ученые обнаружили запись, которая гласила, что третий фрагмент реликвий был подарен Абердинскому университету, но найти его не смогли. В результате потерянный артефакт нашелся в коробке из-под сигар в азиатской коллекции музея университета.

Согласно последним исследованиям, фрагмент дерева относится к периоду от 3341 до 3094 года до н.э. – это примерно на 500 лет старше пирамиды Хеопса.

 
 
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Утерянный артефакт из Великой пирамиды Гизы, часть так называемых реликвий Диксона, случайно нашли в коробке из-под сигар в музее Абердинского университета в...
 
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