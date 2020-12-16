﻿ За публичное оскорбление президента суд приговорил белоруса к году исправительной колонии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За публичное оскорбление президента суд приговорил белоруса к году исправительной колонии

16.12.2020 17:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня суд Хойникского района в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Романова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК («Оскорбление Президента Республики Беларусь») и вынес решение.

По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра «Вясна», Алексей Романов активно участвовал в предвыборной кампании экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, он также является инвалидом второй группы, имеет онкологическое заболевание, по этой причине мера пресечения до суда была избрана в виде подписки о невыезде.

28 июля на предвыборном пикете в Хойниках он негативно высказался об Александре Лукашенко. В уголовном деле указано, что Алексей Романов, «намереваясь публично оскорбить президента, умышленно произнес слова и фразы в неприличной форме, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко». А запись его высказываний на YouTube, мол, «была неоднократно просмотрена пользователями интернета».

Сегодня Романов был признан виновным в публичном оскорблении президента Республики Беларусь, и на основании ч. 1 ст. 368 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена с личного поручительства на заключение под стражу.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, сообщила пресс-служба Гомельского областного суда.

Из других возможных наказаний по этой статье: штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня суд Хойникского района в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Романова, обвиняемого в совершении преступления,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика