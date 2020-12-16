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За публичное оскорбление президента суд приговорил белоруса к году исправительной колонии
Источник материала: Onliner
Сегодня суд Хойникского района в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Романова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК («Оскорбление Президента Республики Беларусь») и вынес решение.
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28 июля на предвыборном пикете в Хойниках он негативно высказался об Александре Лукашенко. В уголовном деле указано, что Алексей Романов, «намереваясь публично оскорбить президента, умышленно произнес слова и фразы в неприличной форме, которые, согласно экспертизе, содержат негативную оценку президента Александра Лукашенко». А запись его высказываний на YouTube, мол, «была неоднократно просмотрена пользователями интернета».
Сегодня Романов был признан виновным в публичном оскорблении президента Республики Беларусь, и на основании ч. 1 ст. 368 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
Мера пресечения до вступления приговора в законную силу обвиняемому изменена с личного поручительства на заключение под стражу.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке, сообщила пресс-служба Гомельского областного суда.
Из других возможных наказаний по этой статье: штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.
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Сегодня суд Хойникского района в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении Алексея Романова, обвиняемого в совершении преступления,...
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