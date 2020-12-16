ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Кишиневе фермеры на тракторах штурмовали парламент Молдовы

16.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Кишиневе фермеры на тракторах штурмовали парламент Молдовы

  • 16.12.2020, 17:30
В Кишиневе фермеры на тракторах штурмовали парламент Молдовы

Аграрии требуют увеличить компенсацию и сохранить НДС на сельхозпродукцию на уровне 8%.

Фермеры из разных районов Молдовы 15 декабря вышли на протест в центре Кишинева, чтобы "выразить недовольство безответственными действиями властей".

Об этом сообщает Newsmaker.

Аграрии требуют увеличить компенсацию и сохранить НДС на сельхозпродукцию на уровне 8%.

Протест начался утром перед зданием правительства, а затем фермеры на тракторах покинули место проведения акции и отправились к зданию парламента.

В полиции заявили, что протестующие хаотично двигались по проезжей части, даже заехали на газон сквера Кафедрального собора и продолжили движение по тротуару.

Правоохранители применили слезоточивый газ после того, как аграрии на тракторах пытались прорваться через кордон полиции.

В полиции заявили, что в результате "недопустимых незаконных действий протестующих" пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. С различными травмами их доставили в больницу.

По факту злостного хулиганства и угрозы или насилия в отношении должностного лица завели уголовное дело

Протест завершился около 15:00, фермеры сообщили, что в четверг снова выйдут на площадь в центре молдовской столицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аграрии требуют увеличить компенсацию и сохранить НДС на сельхозпродукцию на уровне 8%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оливер Стоун рассказал, почему сделал прививку "Спутник V" - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика