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Израильская компания Cellebrite утверждает, что взломала Signal

16.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Израильская компания Cellebrite утверждает, что взломала Signal

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  • 16.12.2020, 17:11
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Израильская компания Cellebrite утверждает, что взломала Signal
Фото: depositphotos.com

Signal считается самым защищенный в мире мессенджером.

Израильские специалисты утверждают, что взломали самый защищенный в мире мессенджер. Между тем они же сотрудничают с силовыми структурами разных странах, в том числе и России, пишет «Эхо Москвы».

Cотрудники израильской фирмы установили, что в основе работы мессенджера лежит примерно та же схема, что и в аналогичных сервисах от Facebook и Microsoft. Компания поставляет силовым структурам комплексы для быстрого взлома смартфонов и извлечения из них информации. Среди покупателей фигурируют российские следственное и полицейское ведомства.

Силовики в разных странах нередко требуют обеспечить доступ к информации со смартфона подозреваемого, в частности, по делам о терроризме. Правозащитников беспокоит, что это же оборудование может быть использовано против инакомыслящих. В успехе израильской компании между тем сомневается бывший сотрудник американских спецслужб, который рассказал о программе слежки с помощью телефона и интернета, Эдвард Сноуден. У себя в твиттере он выразил уверенность, что Cellebrite не может расшифровать сообщения Signal. Оборудование этой фирмы, по словам Сноудена, способно скачивать данные только с незащищенных и разблокированных смартфонов.

К Signal уже возникали вопросы по поводу безопасности. Так, в сентябре появлялись сообщения, что сервис передает третьим лицам номера телефонов своих пользователей.

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