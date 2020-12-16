Источник материала: Хартия'97

«Мы всегда жили в страхе, но новое поколение не боится» 1 16.12.2020, 16:59

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Сергей Демяшкевич

Зампред Белорусской федерации борьбы выступил за честные выборы.

В 1992-м году борец греко-римского стиля Сергей Демяшкевич поехал в составе объединенной команды на Игры в Барселоне. Минчанин настраивался на «золото», но в первой же схватке проиграл кубинцу Гектору Милиану, который в итоге и выиграл турнир. Демяшкевич же в итоге по «утешительному» пути добрался до «бронзы».

За два года до Олимпиады белорус стал чемпионом мира, а спустя два года – чемпионом Европы. Однако затем, когда ему было 27 лет, неожиданно закончил карьеру. Становиться тренером не захотел, работал преподавателем в БГУИР и БГУ, а затем подался в бизнес. Сперва занимался простой куплей-продажей, а потом попал в казахскую компанию «Керамир Астана», владельцем которой теперь является. А заодно занимает позицию зампреда Белорусской федерации борьбы – аналогичную должность имеет замминистра спорта Александр Барауля.

В Казахстане Демяшкевич работает больше 20 лет, но почти каждый месяц приезжает в Минск. Так было и этим летом. Бизнесмен приехал домой 14 августа и почувствовал, что его родной город изменился. На следующий день Демяшкевич написал, что гордится своим народом, который родился в страшные дни после выборов. А вскоре подписал письмо за честные выборы и против насилия.

Андрей Масловский из «Трибуны» созвонился с борцом и поговорил о его позиции, давлении на спортсменов, работе в федерации борьбы и бизнесе.

– 15 августа на своей страничке в фейсбуке вы эмоционально отреагировали на события в Беларуси.

– Это моя позиция. Я не активный блогер, но это решил написать. И это скорее позиция для моих друзей, близких, знакомых, чем для всех. Мне сложно сказать, что меня подтолкнуло к тому, чтобы написать эти слова. Мне проще сформулировать, почему я не мог сделать иначе.

Всегда хочется оставаться человеком. Мы всегда жили в страхе. Этот страх преследует человека так, как тяга к сладкому преследует людей, которые в детстве недоели конфет. Он рядом всегда. Я с этим страхом живу и всегда с ним борюсь. И я старался каждый день понемногу убивать в себе этот страх. Поступками, мыслями, позицией. Чем угодно, кроме глупости и подлости. Но есть новое поколение – ровесники моих детей. Они не боятся. Людям советской закалки страшно, а им нет.

Если честно, я не очень активен по части политики и выборов. Я никогда не голосую, ничего не жду. Не ждал ничего и в этот раз. То, что произошло в стране, стало шоком, думаю, для всех, не только для меня. Я такой человек, который о черном говорит «черное», а о белом – «белое». Я могу ошибаться, но позиция не меняется. Я сопереживал всему, что происходит у нас в стране.

Поэтому у меня не было никаких сомнений и насчет подписи письма [за честные выборы и против насилия]. Молчать нельзя было. Можно разную позицию высказывать, быть «за» или «против», но молчать нельзя. Поэтому, как только письмо попало ко мне, я его подписал.

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