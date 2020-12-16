Источник материала: Хартия'97

Европейские эксперты перенесли посещение площадки БелАЭС на неопределенный срок 2 16.12.2020, 16:40

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Фото: ТАСС

Визит был сорван по вине белорусской стороны.

Представители Еврокомиссии и Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG) перенесли планировавшийся 16—18 декабря визит на стройплощадку Белорусской АЭС, сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон 15 декабря на заседании комитета Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике. Заседание транслировалось на сайте мультимедийного центра Европарламента, пишет сайт naviny.media

«Я хочу поделиться своими опасениями по поводу последних событий, — сказала она. — Завтра команда экспертов ENSREG должна была отправиться на Островецкую площадку. Белорусский регулятор не участвовал в техническом совещании, которое было запланировано на вчерашний день, оно необходимо для подготовки визита команды ENSREG. В таких обстоятельствах физический визит не имел бы никакого смысла. Таким образом, группа ENSREG была готова быть там завтра, но было невозможно провести это техническое подготовительное совещание, и в результате у руководителя группы ENSREG не было другого выбора, кроме как отменить физическое посещение этой площадки АЭС и отложить миссию».

«Еврокомиссия продолжает призывать Беларусь действовать ответственно и сотрудничать, чтобы миссия состоялась как можно скорее и в условиях полной прозрачности. <...> Мы сделаем все возможное, чтобы миссия состоялась, чтобы у экспертов был в том числе доступ к стройплощадке и они могли составить мнение по техническим аспектам, имеющим фундаментальное значение в плане ядерной безопасности», — заявила Симсон.

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