Тихановская в Европарламенте: «Свобода — это победа над страхом»

Источник материала: Салiдарнасць

Речь Светланы Тихановской на церемонии вручения премии имени Сахарова «За свободу мысли».





Фото: EU Parliament Photo

Напомним, победителями премии в этом году стали лидеры демократической Беларуси и весь белорусский народ . Премия носит имя выдающегося ученого, академика Андрея Сахарова и вручается за «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

Премию вручил президент Европарламента Давида Сассоли — после того, как Светлана Тихановская произнесла перед Европарламентом свою речь. Сайт Светланы Тихановской опубликовал полный перевод ее выступления:

— Уважаемый господин президент, члены Европейского парламента, дамы и господа.

В этом году мир стал свидетелем пробуждения Беларуси. Нам очень приятно, что наша история сопротивления тронула так много людей по всему миру. По дороге в Европарламент вы могли видеть шокирующую фотографию на фасаде здания. Женщина в белом, упавшая на колени перед ОМОНом. Это не сцена из кино о военном времени, это мирная Беларусь 2020 года.

Люди, запертые в соборе силовиками — это мирная Беларусь. Задержанные, отмеченные краской разных цветов, чтобы было ясно, насколько сильно милиции стоит их избить, — это мирная Беларусь. Умышленное заражение заключенных COVID-19 — это мирная Беларусь в самом сердце Европы.

В 2020 году для всего мира маска являлась символом безопасности и заботы о других, а в Беларуси 2020 года маска стала символом насилия и террора. Страх — вот, что чувствуешь, когда слышишь эти истории. И я одна из тысяч белорусов, которые боялись. Вокруг нас выстроилась невидимая стена страха. Эта стена сдерживала нас почти три десятилетия. Но в этом году все изменилось. В этом году мы объединились в стремлении к переменам.

Вместе мы поверили, что стену страха можно разобрать кирпич за кирпичом. Вместе, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем мы преодолеваем свой страх на пути к свободе. Фотография на фасаде Европарламента — это история не о страхе, а о надежде, отваге и свободе.

В третий раз за 20 лет белорусы были удостоены Премии имени Сахарова «За свободу мысли». Что нас мотивирует продолжать работу? Мы обязаны победить, и мы победим.

Простое желание свободно гулять по улицам наших городов и поселков поддерживает нас. Желание отмечать праздники в кругу семьи поддерживает нас. Мечта о лучшем будущем Беларуси поддерживает нас. О Беларуси, где побеждает справедливость и правда. О Беларуси, которой могут гордиться наши дети.

Для меня бесконечно большая честь выступать перед вами. Этот приз мы получаем вместе с отважными белорусами Марией Колесниковой, Вероникой Цепкало, Светланой Алексиевич, Ольгой Ковальковой, Алесем Беляцким, Николаем Статкевичем, Сергеем Тихановским, Сергеем Дылевским, Степаном Путило.

Но сегодня здесь мы не одни. Рядом с нами тысячи белорусов, которые нас вдохновляют, вселяют силы и надежду. Многих из них сегодня здесь нет. Наши мужественные женщины, рабочие, студенты, врачи, учителя, юристы, писатели, журналисты и активисты — все они в Беларуси борются за нашу свободу. Именно им принадлежит эта награда.

В воскресенье я встретилась с выдающейся белорусской писательницей Светланой Алексиевич. Светлана получила Нобелевскую премию за историю о «маленьком большом человеке» в свете исторических событий. Так она создала «памятник страданиям и мужеству нашего времени».

Для меня таким «маленьким большим человеком» является каждый белорус, принимающий участие в мирной акции протеста против насилия и беззакония. Каждый из них — герой. Каждый является для меня примером мужества, сострадания и достоинства. Свобода состоит из простых вещей и часто требует бесстрашного сопротивления.

Для Александра Тарайковского это был протест против фальсификации выборов. Он стоял с поднятыми руками перед людьми с оружием, и был застрелен . Он был бесстрашным.

Для художника Романа Бондаренко это была защита национальных символов во дворе, где собираются соседи. Его похитили и избили до смерти в отделении милиции. Он был бесстрашным.

Журналистка Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин осмелились раскрыть правду об убийстве, совершенном пособниками режима. Эта храбрость стоила им свободы . Они бесстрашны.

Наталья Херше не смогла остаться в стороне и вернулась в Беларусь, прожив много лет за границей. Из солидарности она участвовала в мирных протестах и ​​ была приговорена к двум с половиной годам тюрьмы за снятие маски с милиционера. Она бесстрашная.

Свобода – это победа над страхом.

73-летняя Нина Багинская стала символом нашей борьбы. Несмотря на бесчисленные задержания и запугивания, она уже 30 лет протестует против несправедливости, часто одна. Она действительно свободна.

Николай Статкевич был кандидатом на президентских выборах 2010 года. Его посадили в тюрьму и признали политическим заключенным в третий раз за 15 лет. Его приверженность ценностям свободы – это то, что нельзя отобрать тюремным заключением. Он действительно свободен.

Моя подруга Мария Колесникова порвала паспорт и предпочла тюрьму изгнанию, чтобы остаться в Беларуси с нашими людьми. Она действительно свободна. Мои мысли с ней каждый день.

Мой муж Сергей Тихановский решил рассказать правду любой ценой. За это его бросили в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Он не видел свою семью уже 7 месяцев.

И это лишь некоторые из отважных людей, которыми наша европейская нация очень гордится.

Свобода также универсальна. Белорусы выходят на марши каждую неделю после выборов 9 августа. Они протестуют за свое будущее и будущее тех, кто не может быть там. Они протестуют за свободу и достоинство белорусов, европейцев, вашу и нашу. Без свободной Беларуси Европа тоже не будет полностью свободной.

У меня только одно желание в этом году. Я хочу, чтобы каждый белорус, который сейчас находится в тюрьме или вынужден жить в изгнании, вернулся домой. Третья премия Сахарова знаменует новое начало для Беларуси.

Нельсон Мандела, получивший премию в 1988 году вместе с советским диссидентом Анатолием Марченко, сказал: «Я понял, что мужество – это не отсутствие страха, а победа над ним». Он считал, что храбрыми являются те, кто побеждает свой страх.

Только объединившись, мы сможем полностью победить страх на долгом пути к свободе и построить новую Беларусь. У каждой страны свой путь к демократии. Это – наш. Жыве Еўропа! Жыве Беларусь! Спасибо.