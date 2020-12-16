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Дебет с кредитом не сводится? Бюджет-2021 до сих пор не поступил в парламент

16.12.2020 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Источник Office Life сообщил, что проект республиканского бюджета на 2021 год до сих пор не поступил в Палату представителей, как и в целом бюджетный пакет.

По регламенту предполагалось, что первое чтение состоится сегодня, 16 декабря, но этого не произошло. По этой причине ожидается или продление текущей сессии, или заседание в субботу, 19 декабря, или назначение отдельной внеочередной сессии.

После принятия проекта бюджета и всего пакета бюджетных документов на уровне Палаты представителей необходимо еще одобрение в Совете республики, а затем подпись Лукашенко.

Доходы госбюджета в 2021 году, по предварительным данным, установлены на уровне 22,9 млрд рублей, а расходы — 27,3 млрд. Дефицит — 4,3 млрд рублей.
 
 
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Источник Office Life сообщил, что проект республиканского бюджета на 2021 год до сих пор не поступил в Палату представителей, как и в целом бюджетный пакет.
 
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