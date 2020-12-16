А вы еще помните о деле Втюрина? Кажется, Лукашенко не захотел его миловать





Андрей Втюрин, архивное фото





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Бывший заместитель госсекретарь Совбеза и экс-начальник охраны Лукашенко Андрей Втюрин был осужден по резонансному уголовному делу о взятках за поставку в страну телекоммуникационного оборудования.





По делу были осуждены 16 человек, большинству из них за получение взяток суд назначил от 3 до 12 лет, Втюрин получил самый большой срок.





В числе тех осужденных по делу два бывших банкира – Феликс Касперович и Андрей Подгорный (следствие КГБ им насчитало взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов) получили по 7 с половиной лет колонии.





Экс-глава "Белтелекома" Сергей Сиводедов (в деле сумма взяток не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро) получил 7 лет колонии.





"Информации о том, что его помиловали, нет, Он этапирован в исправительную колонию, где отбывает наказание. Это исправительная колония номер 3 "Витьба", - рассказал собеседник Sputnik.









Где остальные?

По его словам, всех фигурантов этого дела, которым назначили наказание, связанное с лишением свободы, "разбросали по разным исправительным колониям".





К примеру, экс-глава Белтелекома Сиводедов отбывает срок в бобруйской исправительной колонии, бывший банкир Касперович в - могилевской колонии, еще один экс-банкир Подгорный, как и Втюрин находится в ИК "Витьба".





Исправительная колония "Витьба-3" - одно из самых молодых исправительных учреждений пенитенциарной системы МВД Беларуси. "Витьба-3" считается образцово-показательной колонией, принято считать, что именно туда направляют отбывать тех, кто ранее носил погоны.





В эту колонию часто этапируют и бывших чиновников, бизнесменов, которые осуждены по коррупционным статьям, в настоящее время там находятся несколько осужденных с громкими именами по "делу медиков".





В свое время в ней отбывали наказание представители оппозиции Александр Козулин, Андрей Санников. В эту колонию попадают только те, кто осужден впервые. В Беларуси в настоящее время насчитывается около 20 исправительных колоний, в которых содержится около 35 тысяч заключенных.





Дело Втюрина и банкиров Верховный суд рассматривал почти четыре месяца.





Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года в момент получения взятки в размере около 140 тысяч долларов от российского бизнесмена за лоббирование интересов при поставке телекоммуникационного оборудования для ДИН МВД, в частности для тюрьмы №8 в Жодино.





По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.



