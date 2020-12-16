Россию могут отстранить от международных стартов на 4 года. CAS объявит решение 17 декабря

Источник материала: Tut.by

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит финальное решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) 17 декабря в 18.00 по минскому времени, сообщается на сайте ведомства.

В декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА обжаловало это решение в CAS. Слушания по делу прошли со 2 по 5 ноября.



Фото: Reuters

Предыстория

Допинговый скандал начался в 2015-м, пишет sports.ru. Тогда Россию обвиняли в государственной допинг-системе, манипуляциях с пробами спортсменов и грандиозном мошенничестве в Сочи-2014. РУСАДА лишили статуса соответствия, а Россию — флага и гимна на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Осенью 2018-го WADA восстановило РУСАДА в правах — авансом. Чтобы окончательно закрыть вопрос, от России потребовали передать в WADA базу данных Московской лаборатории (LIMS). В этой базе, по мнению WADA, хранились ценные сведения об употреблении допинга российскими спортсменами с 2012-го по 2015-й.

Россия передала базу, но, как выяснилось, в отредактированном виде: часть данных изменили, часть удалили. При этом у WADA и так имелась копия базы в первичном варианте (ее передали сбежавшие в США Григорий Родченков и его коллеги) — поэтому, собственно, агентство и обнаружило несоответствия между двумя вариантами.

Расследование показало, что базу редактировал системный администратор Московской лаборатории Евгений Мочалов. Он удалил более 20 тысяч файлов, подделал переписку Родченкова с коллегами (чтобы именно Родченков выглядел главным злодеем) и пытался замести следы, но наделал несколько глупых ошибок.

После этого Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на 4 года от всех международных соревнований. Исполком поддержал решение, и 9 декабря WADA забанило Россию на 4 года.

Это наказание означает нейтральный статус для российских спортсменов на всех крупных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, перенос множества соревнований из России и риск для многих атлетов вообще не выступать за границей даже под нейтральным флагом — отбор на все турниры будет строжайший (примерно как перед Олимпиадой-2018).

Россия с таким решением не согласилась и подала апелляцию в CAS. Формально наказание от WADA оспаривало РУСАДА (так как наказали в первую очередь именно его — лишением статуса), но фактически решение об апелляции принимали все крупные спортивные организации (Минспорт, Олимпийский и Паралимпийский комитеты).

Россия в ходе апелляции настаивала на том, что наказание противоречит олимпийской хартии, да и вообще нельзя применять коллективную ответственность за грехи отдельных людей. Плюс адвокаты утверждали, что базу данных могли менять удаленно ее создатели — Родченков, Тимофей Соболевский и Олег Мигачев, которые бежали в США.

Каким будет окончательный вердикт, узнаем 17 декабря.