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Россию могут отстранить от международных стартов на 4 года. CAS объявит решение 17 декабря
Источник материала: Tut.by
Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит финальное решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) 17 декабря в 18.00 по минскому времени,
В декабре 2019 года WADA рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
РУСАДА обжаловало это решение в CAS. Слушания по делу прошли со 2 по 5 ноября.
Предыстория
Допинговый скандал начался в 2015-м,
Осенью 2018-го WADA восстановило РУСАДА в правах — авансом. Чтобы окончательно закрыть вопрос, от России потребовали передать в WADA базу данных Московской лаборатории (LIMS). В этой базе, по мнению WADA, хранились ценные сведения об употреблении допинга российскими спортсменами с 2012-го по 2015-й.
Россия передала базу, но, как выяснилось, в отредактированном виде: часть данных изменили, часть удалили. При этом у WADA и так имелась копия базы в первичном варианте (ее передали сбежавшие в США Григорий Родченков и его коллеги) — поэтому, собственно, агентство и обнаружило несоответствия между двумя вариантами.
Расследование показало, что базу редактировал системный администратор Московской лаборатории Евгений Мочалов. Он удалил более 20 тысяч файлов, подделал переписку Родченкова с коллегами (чтобы именно Родченков выглядел главным злодеем) и пытался замести следы, но наделал несколько глупых ошибок.
После этого Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию на 4 года от всех международных соревнований. Исполком поддержал решение, и 9 декабря WADA забанило Россию на 4 года.
Россия с таким решением не согласилась и подала апелляцию в CAS. Формально наказание от WADA оспаривало РУСАДА (так как наказали в первую очередь именно его — лишением статуса), но фактически решение об апелляции принимали все крупные спортивные организации (Минспорт, Олимпийский и Паралимпийский комитеты).
Россия в ходе апелляции настаивала на том, что наказание противоречит олимпийской хартии, да и вообще нельзя применять коллективную ответственность за грехи отдельных людей. Плюс адвокаты утверждали, что базу данных могли менять удаленно ее создатели — Родченков, Тимофей Соболевский и Олег Мигачев, которые бежали в США.
Каким будет окончательный вердикт, узнаем 17 декабря.
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За изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
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