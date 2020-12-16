Депутаты не поддержали поправку в закон о госрегулировании торговли, взбудоражившую бизнес-сообщество

Источник материала: Tut.by

Сегодня во втором чтении были рассмотрены поправки в Закон «О государственном регулировании торговли и общественного питания». Одна из них вызывала обеспокоенность у бизнес-сообщества и профильных ведомств. Депутат Андрей Савиных предложил увеличить пороговое значение доли в розничном товарообороте отдельного региона, которая сегодня установлена на уровне 20%, до 25%. Заинтересованные стороны рассказали FINANCE.TUT.BY, какое решение было принято по этому вопросу и что они думают об этом.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Предложение депутата Андрея Савиных активно поддерживает генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков. А вот у бизнес-сообщества — малых и средних предпринимателей, эта инициатива вызвала обратную реакцию. Они уверены, что увеличение планки приведет к массовому закрытию малых производственных, сервисных, торговых предприятий по всей стране, появлению десятков тысяч новых безработных и снижению поступлений в бюджет. Против этой инициативы выступало и Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

— Что касается порогового значения доли в товарообороте региона, которая на сегодняшний день установлена в размере 20%, позиция МАРТ депутатами поддержана — увеличивать ее не планируют, — рассказали в ведомстве.

Также министерство подготовило инфографику и наглядно показало как за 6 лет увеличилась доля «Евроторга» в розничном товарообороте и в скольких районах доля ритейлера превышает 20%.





Прокомментировал принятое решение и председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

— Состоялось очень конструктивное обсуждение, выступали многие депутаты, основной доклад и аргументация были, конечно, от министра антимонопольного регулирования и торговли, — рассказывает Александр Швец. — Сам факт появления этой поправки ко второму чтению, после года работы над законом с участием всех заинтересованных сторон, вызывает много вопросов. И не может быть двух мнений — кто заинтересован в таком изменении нормы закона. Сегодня совокупная доля «Евроторга» уже превышает 19% — поэтому повышение порогового значения выгодно только этой сети.

Бизнес-сообщество все свои аргументы — почему этого делать не стоит — уже высказало. И речь не только о балансе интересов крупного бизнеса и более мелкого.

— Опасна эта поправка и для белорусских производителей, для реализации через торговые сети отечественных товаров. Но один из главных вопросов, на который Савиных так и не ответил, как быть с рисками для финансовой безопасности. Компания «Евроторг» является заемщиком номер два по объемам в банковской системе Беларуси. А если еще принять во внимание, что банковские кредиты являются не единственным источником пополнения оборотных средств компании — она еще и активно размещается на IPO, привлекает средства с международных рынков капитала, то становится понятно, почему им так нужно давать постоянный рост. Это обеспечение показателей для потенциальных инвесторов. С учетом сложной ситуации на рынках капитала без роста доли и товарооборота привлекать деньги им будет сложно.

Он отметил, что у компании уже были долговые проблемы пять лет назад, и решались они при помощи правительства.

— В случае же банкротства компании (не дай бог, конечно), при доле на рынке более 19% (а ближайшей сети по объему — около 4%), потенциального покупателя будет очень сложно найти. То есть эти магазины просто закроются на какое-то продолжительное время, лишив покупателей товаров первой необходимости, — поясняет председатель союза. — Мы считаем, что не только категорически нельзя повышать порог присутствия этой сети на рынке, но и уже стоит пристально контролировать ее состояние и финансовую стабильность. В случае наступления некой неблагополучной ситуации для компании мы не видим возможности обойтись без бюджетной поддержки, в это сложное время бюджету придется отвлекать средства на спасение этой (и не только этой) сети.

Поэтому бизнес-сообщество считает, что сегодня было принято очень взвешенное и единственно правильное решение — недопустимо расшатывать стабильность на рынке в это непростое для экономики время. А тем более в угоду одной лишь сети, «даже с их гигантскими лоббистскими возможностями. А Андрею Владимировичу Савиных стоит задуматься о своем имидже и репутации», — подытожил Александр Швец.

Генеральный директор торговой сети «Евроопт» Андрей Зубков коротко прокомментировал решение оставить антимонопольный порог в розничной торговле на уровне 20%.

— Во все странах ЕС и ЕАЭС ограничения установлены на уровне 30% и более, кроме России, в которой этот показатель составляет 25%. В Евросоюзе такая норма подтверждена серьезными исследованиями Еврокомиссии: ограничения для одной сети ниже 30% приводят к росту цен. Поэтому принятие нормы на уровне 20% считаю ошибочным, — отметил Андрей Зубков.