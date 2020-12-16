Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приостановка полетов в Россию «Белавиа» продлена до конца января С Россией у Беларуси открыта только воздушная граница.

С Россией у Беларуси открыта только воздушная граница. «Белавиа» летает три раза в неделю в аэропорт «Домодедово» — по понедельникам, средам и пятницам. Еще три раза в неделю летает «Аэрофлот» — по четвергам, субботам и воскресеньям в аэропорт Шереметьево. Новых рейсов пока не будет — приостановка полетов продлена до 31 января.Из-за пандемии «Белавиа» также продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям:Рига по 31 января 2021 года;Ашхабад по 1 января 2021 года;Таллинн по 31 декабря;Будапешт по 27 марта 2021 года;Алматы по 27 марта 2021 года.Вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета отмененных рейсов можно в любое время. Главное — успеть это сделать до 30 марта 2021 года. Для этого необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки.