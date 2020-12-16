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Приостановка полетов в Россию «Белавиа» продлена до конца января

16.12.2020 17:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Приостановка полетов в Россию «Белавиа» продлена до конца января
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Приостановка рейсов «Белавиа» в Россию продлится до 31 января, белорусские самолеты будут приземляться только в аэропорту «Домодедово», сообщает авиакомпания в своем Facebook, пишет TUT.BY.

С Россией у Беларуси открыта только воздушная граница. «Белавиа» летает три раза в неделю в аэропорт «Домодедово» — по понедельникам, средам и пятницам. Еще три раза в неделю летает «Аэрофлот» — по четвергам, субботам и воскресеньям в аэропорт Шереметьево. Новых рейсов пока не будет — приостановка полетов продлена до 31 января.

Из-за пандемии «Белавиа» также продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям:

Рига по 31 января 2021 года;

Ашхабад по 1 января 2021 года;

Таллинн по 31 декабря;

Будапешт по 27 марта 2021 года;

Алматы по 27 марта 2021 года.

Вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета отмененных рейсов можно в любое время. Главное — успеть это сделать до 30 марта 2021 года. Для этого необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки.
 
 
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С Россией у Беларуси открыта только воздушная граница.
 
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